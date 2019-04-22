 
22 апреля 2019Мосты
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Право на любовь: секс и инвалидность

Дискуссия о шансах людей с ограниченными возможностями жить максимально полноценно

 
Detailed_picture© Музей современного искусства «Гараж»
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12 апреля в музее современного искусства «Гараж» прошла дискуссия «Право на любовь: секс и инвалидность», организованная представительством Европейского союза в России.



В разговоре приняли участие: эксперт «Европейской сети независимой жизни» шведка Анна Штенхаммар Халлгрен, член исполнительного комитета European Disability Forum Надя Ходат, эксперт по психоневрологическим институтам из Европейского университета в Санкт-Петербурге, автор книги «Наверно я дурак» Анна Клепикова и консультант для людей с инвалидностью по вопросам интимных взаимоотношений Надежда Титаренко. Дискуссию вела Вера Шенгелия.


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