Право на любовь: секс и инвалидность
Дискуссия о шансах людей с ограниченными возможностями жить максимально полноценно
12 апреля в музее современного искусства «Гараж» прошла дискуссия «Право на любовь: секс и инвалидность», организованная представительством Европейского союза в России.
В разговоре приняли участие: эксперт «Европейской сети независимой жизни» шведка Анна Штенхаммар Халлгрен, член исполнительного комитета European Disability Forum Надя Ходат, эксперт по психоневрологическим институтам из Европейского университета в Санкт-Петербурге, автор книги «Наверно я дурак» Анна Клепикова и консультант для людей с инвалидностью по вопросам интимных взаимоотношений Надежда Титаренко. Дискуссию вела Вера Шенгелия.
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