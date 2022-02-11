Как переколбасить все

Как мы не раз рассказывали читателям, в разделе «Молодая Россия» Кольта знакомит вас с итогами конкурса «27 сентября 2050 года», где мы предложили людям до 35 подумать о будущем страны в пределах ближайших трех десятилетий.

Непосредственным поводом стал выход книги «Россия-2050. Утопии и прогнозы».

Редакция уже признавалась, что ей было непросто распределить награды между всеми, кого она хотела бы отметить. Так у жюри родилась новая номинация «За радикальность идеи» для текстов, чьи авторы решили не размениваться по мелочам и предложили глобальные варианты переустройства России или всего общества в мировых масштабах.

В результате приз «За радикальность идеи» мы присудили пяти авторам, трое из которых пока учатся в школе (!).

В этом материале собраны все пять текстов-призеров в этой номинации, которые публикуются здесь с незначительными сокращениями.

Иллюстрацию к тексту «Россия 2.0» Артема Прыткова сделала архитектор и преподавательница МАРШ Анастасия Герасимова, ее проект «Метробаня» был опубликован в книге «Россия-2050».

Раздел «Молодая Россия» существует при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта.







Данила Аникин



«Симулятор» истории

Слишком ли это много — 30 лет? Достаточно, чтобы разрушить одну из крупнейших мировых идеологий, чтобы создать десяток новых государств, чтобы провести (только вдумайтесь!) чуть менее сотни вооруженных конфликтов. Страшно представить, что произойдет в последующие 30 лет. Но еще страшнее вообще об этом не задумываться.

Конечно же, в силу моих лет мне пока далеко до настоящей футурологии, конечно же, я могу мало что понимать в том, как себя поведут глобальные процессы в будущем, но и, конечно же, я не могу лишить себя удовольствия напрячь мозги и все-таки представить, какое же оно — 27 сентября 2050 года.

На самом деле, важно добавить, что одна только мысль о будущем может изменить его до неузнаваемости. Стоит нам об этом задуматься, и мы невольно лишаем кого-то жизни, рушим империи, создаем катастрофы. Случайности определяют ход истории. Стоит мне добавить в одно из слов лишнюю букву, и какой-нибудь вид южноамериканских приматов вымрет, а ведь они могли стать достойной заменой человеческой цивилизации! (Если все же кто-то вымрет, я тут ни при чем.)

Начать хотелось бы с того, что, естественно, у человека образца 27 сентября 2050 года очень сильно изменятся ценности, мышление, образ жизни. Прежде всего, слово «власть» в понимании большинства людей изменит свое значение, если не утратит его вовсе. Энтузиасты поставят под сомнение роль политиков в жизни общества. И здесь самое страшное — то, что в людях 2050 года может проснуться некогда забытое чувство — нежелание подчиняться.

Так как «прежняя власть» потеряет значение, людям во всем мире будет необходима какая-то альтернатива. Ее предложат именно у нас, в России, стране, пожалуй, с самым большим опытом по смене форм власти. К 2050 году человечество еще больше дозреет до максимально интернациональных исследований. И именно через 30 лет, 27 сентября 2050 года, для невообразимых по масштабу социологических экспериментов будет создан проект «Перикл». (Название — в честь греческого полководца Перикла, отца афинской демократии. Естественно, название может быть не таким, но, если проект назовут именно так, моей благодарности не будет предела.)

В специальной зоне, которая абсолютно ничем не будет отличаться от обычного города того времени, люди будут проживать в предлагаемых создателями условиях с определенной формой власти, системой распределения различных благ и ресурсов. Участников проекта можно выбирать разными способами: брать всех добровольцев, выбирать среди них, проводить лотерею или целенаправленно приглашать намеченных заранее людей.

Так, в рамках проекта «Перикл» социологи смогут создать некий «симулятор истории», где уменьшенная до размеров города цивилизация будет показывать эффективность той или иной формы власти, системы управления и других составляющих государства.

Конечно же, обращаться с такой «игрушкой» нужно как можно осторожнее. Любое отступление от плана в эксперименте может повлечь за собой непоправимые последствия: от того, что люди могут разучиться читать, до того, что наш город способен превратиться в огромную деревню с натуральной экономикой.

Впрочем, все это лишь догадки. Но если вдруг что-то из этого и правда сбудется, на одного спятившего человека станет больше.





Автор

Данила Аникин

Возраст: 17 лет

Город: Пенза

Род занятий: школьник









Мария Троицкая



Под землю

Будущее... Сразу представляются новые возможности человека: бессмертие, летающие машины, неизвестные науке вирусы и массовое вымирание животных, а точнее, их уничтожение. Люди не заботились о природе, считали, что она сама о себе позаботится. Как же они ошибались...

По всему миру начались природные катастрофы, наводнения, пожары, землетрясения, смерчи. Глобальное потепление принесло с собой кучу новых заболеваний. Животных это коснулось в первую очередь, а потом пришло и к людям. А дальше все так завертелось, закружилось настолько, что дух нельзя было перевести. Власть была бессильна против этого. Деньги не спасли. И все чины с их баснословными богатствами были погребены вместе с ними. Некоторые государства могли держать оборону, но их инстинкты самосохранения дали о себе знать. Каждый хотел отхватить лакомый кусочек, отчего они затерялись среди остальных рухнувших когда-то даже великих государств.

Самые стойкие и выносливые решили, что пора бы отдать должное планете и оставить ее самой себе. И они ушли под землю. Сейчас мы в будущем все живем как люди из 2021 года, только с более высоким интеллектом и возможностями. И каждый человек в наше время хотел бы увидеть природу вживую, а не на картинке старого потрепанного учебника...





Автор

Мария Троицкая

Возраст: 14 лет

Город: Пушкино (Московская область)

Род занятий: школьница









Карина Халикова



Инсайт в осенний день

Шел 2050 год. 27 сентября. В одном из городов средней полосы России, как шестьдесят лет назад называли этот конгломерат, стояла солнечная, ясная погода, хотя уже заканчивался сентябрь. Природа стремилась невольно замедлить ход времени, остановить жителей уральского городка и заставить насладиться яркими осенними красками.

Но по дорогам мчались люди-спутники, люди-ракеты, люди-кометы, они, словно забыв о настоящем, думали лишь о будущем…

Среди них — вы видите? — летит на аэророликах наш герой — двенадцатилетний Иван Краснов, ученик двенадцатого класса. Его имя так отличается от фамилий его ровесников — Глобова, Гулаева, Ливерова, Инкарова и Баленова, у которых нет имен — знак нового времени. Имя Иван досталось ему как семейная реликвия: каждого мальчика в его роду называли в честь прадеда, настоящего и верного сына своего Отечества.

На первый взгляд, ничем другим подросток не отличался от сверстников: как и они, знал пять иностранных языков, в совершенстве владел информационно-коммуникативными навыками, в год осваивал знания всех учебных дисциплин двухлетнего цикла. И все же он отличался: он мечтал стать, как и его дед, сыном своего Отечества — хотел помочь создать единую коммуникационную систему мирового и межцивилизационного общения, помогающую осваивать «Универсум» — так назывался его новый проект. Ведь границы меж государствами за несколько десятков лет хоть и сократились, однако оставались действующими, люди разных стран, несмотря на сотрудничество и межнациональные союзы, все же говорили на разных языках, а межпланетная галактическая система, пусть и становилась доступнее, была лишена универсального языка.

Вот почему он, как и многие горожане, спешил. Правда, в отличие от них, стремящихся в ДЕЛЦЕНТРЫ, он целенаправленно спешил в БУКЦЕНТР, сохранявший достижения современных наук в ЮД-формате (это значит, что можно было не только увидеть новые открытия, услышать про них или прочитать, но и оказаться ЮД — участником, примеряющим на себя роль онлайн-собеседника). Бесспорно, прогресс достиг того уровня, когда в любую систему можно проникнуть, не выходя из дома, но не в БУКЦЕНТР, куда доступ возможен только по спецголограмме, дарованной отличнику в области новой мысли.

А за плечами у Ивана — этап выдвижения идеи и ее поддержки в Академгородке и на финпортале, этап поэтапного планирования времени и осуществления проекта. А теперь ему предстоит самое важное: понять, что может лечь в основу его «Универсума». Сейчас он сядет в Топкресло, войдет в Лингвасферу, в ее этимолог-отдел, и в Космосферу, в цвето-звуко-сигнал-отдел: здесь по ПИН-формуле он окажется в вихре знаков коммуникации, опробовав их на объем, частотность, уловимость, сохранность, а главное, на доступность не только человеческим существам Земли, но и инакомыслящим галактиковедам (так называют на планете тех, кто проживает там, в космосе, и кто проявляет себя при необходимости в космограме).

Как здорово, что подросток задумывается о взаимосвязях!

Смотрите, он уже близок к цели! Но что это? Запах прохладной влажной свежести, сигнальные краски деревьев и кустов, сверкающие лучи остановили Ивана. Он глубоко вдохнул аромат осени, прислушался к едва уловимым звукам птичьих голосов и задумался…

Природа! Вот она — вечность, вот то, что может объединить людей всех стран, если предложить им проехать по определенной картограмме путем всех часовых и природных поясов, а потом на Вей-корабле (межпланетном транспорте) освоить биомир космического пространства. На веб-мозге — голограмме каждого представителя цивилизации — появятся символы-отклики на каждое явление природы. В банке данных по их частотности он создаст сначала новую формулу своего языка, а потом его товарищи запишут его сигнальные символы!

Это был тот редкий момент инсайта, или озарения, который в ведающих кругах оценят как открытие; к нему не только прислушаются, когда юный Краснов расскажет об этом на форуме Новой мысли, но и помогут в осуществлении.

Это произойдет через два года, когда пройдет весь задуманный подростком эксперимент. Мыслитель будет уже заканчивать семилетний цикл образования, когда ему присвоят звание достойного сына своего Отечества, продолжателя великолепной семейной традиции. А пока он еще ничего не знает. Он просто остановился, но уже на дороге к счастливому будущему не только страны, но и всей Галактики.

Автор

Карина Халикова

Возраст: 16 лет

Город: Стерлитамак

Род занятий: школьница









© Анастасия Герасимова / Instagram

Артем Прытков

Россия 2.0

Большинство прогнозов и аналитика, связанные с судьбой России в 2050 году, предсказывают развитие страны и населяющего ее народа в тех границах, которые достались нам со времен распада СССР. Но что, если развитие лежит не в изменении текущей страны, а в создании новой?

Прежде чем говорить о России будущего, необходимо ответить на следующие вопросы. Кому она нужна? Для каких целей? Как она будет выглядеть? Для разных слоев общества идеальная страна и ее место в мире будут существенно различаться. Поэтому я попробую ответить на этот вопрос для одной группы — образованного городского населения, составляющего средний класс и ориентированного на европейские ценности.

Сейчас этот класс сталкивается с существенными трудностями. Внутри страны нет развития, гарантии личных свобод, нет защиты собственности, нет возможности влиять на принимаемые решения. В результате люди неспособны полностью реализовать свой потенциал и поставлены перед выбором: жить в неоптимальных условиях в России, ожидая политических изменений, или эмигрировать. Оба варианта содержат в себе риски.

В истории России существовало несколько проектов модернизации, некоторые достигали успехов, но не смогли запустить постоянный и устойчивый процесс. После каждого рывка страна снова оказывалась в положении «догоняющей Запад». Это происходило по нескольким причинам: небольшая доля населения, разделяющая ценности модернизации, с одной стороны, сопротивление слоев населения, желающих сохранить статус-кво, с другой, закрепившиеся порядки, культура и традиции, которые сложно переломить. Опираясь на предыдущий опыт, можно сделать вывод, что у любого проекта, любой политики, направленных на модернизацию, есть достаточно большой шанс на провал или на незначительные успехи.

Второй вариант — эмиграция в другую страну — приводит к размыванию культуры. С большой долей вероятности уже во втором-третьем поколении потомки эмигрантов будут приверженцами культуры той страны, в которой живут, потому что каждый день с момента рождения они будут подвергаться ее воздействию.

Но давайте на минуту представим, что было бы, если бы в какой-то момент в будущем возникла другая страна с русскими языком и культурой, ориентированная на европейские ценности. У новой страны еще не существует традиций и культуры (их еще только предстоит создать), поэтому в ней легче воплотить новые нормы и отношения. С другой стороны, мигранты в эту страну смогут быстрее приспособиться, культура (в первую очередь — язык) будет такой же, как и в России.

Перед тем как создать такую страну, необходимо решить несколько проблем.

К концу XIX века практически вся территория, пригодная для жизни, поделена между государствами. Захват какой-либо территории силой невозможен.

Далее. Даже при наличии свободной земли для нее необходима инфраструктура. Теоретически можно поселиться в пустынях Африки, но туда никто не поедет жить.

Наконец, даже если каким-то образом удастся получить территорию в удобном месте и привлечь туда поселенцев, стране потребуются признание и интеграция со стороны ближайших соседей и международного сообщества в целом. В противном случае страна не сможет эффективно развиваться, так как у нее не будет каналов для поступления ресурсов.

Опираясь на эти ограничения, можно назвать необходимые условия для возникновения такой страны. Она будет создана невоенным образом, путем выделения территории какого-то другого государства (государства-преемника). Условия сложно предсказать сейчас, но одним из возможных вариантов может быть аренда территории на длительный срок (примером такой аренды, хотя и при других обстоятельствах, был Гонконг) с предоставлением определенного уровня автономии.

Какое место было бы оптимальным для новой страны? Можно назвать следующие критерии.

● Она должна находиться недалеко от Европы (идеальный случай — в составе одной из европейских стран).

● Наличие свободной территории, достаточной для создания автономии.

● Она должна обладать хорошей транспортной доступностью (в том числе по морю).

● У населения ближайших стран — культура, похожая на русскую.

● Заинтересованность в экономическом росте.

Больше всего этим критериям отвечают балканские страны, в частности Хорватия, Сербия, Черногория. А в дальнейшем в случае успеха можно расширять эту территорию с помощью аренды новых земель.

Создание такой автономии выгодно всем ее участникам. Жители нового государства смогут строить и развивать страну в соответствии с близкими им ценностями. С другой стороны, создание автономии выгодно и государству-преемнику. Оно позволяет привлечь высококачественную рабочую силу, стимулировать экономику за счет заказов на создание инфраструктуры и за счет общего увеличения спроса, получить дополнительные денежные средства в виде прямого налогообложения.

30 лет — достаточно долгий срок, в рамках которого жизнь целых народов может сильно поменяться. В истории XX века мы видели, как за это время могли кардинально трансформироваться принципы жизни, идеологии и границы стран. Едва ли скорость изменений в XXI веке будет ниже. Поэтому описанный сценарий кажется мне возможным, и через 30 лет мы увидим новую версию России.





Автор

Артем Прытков

Возраст: 33 года

Город: Москва

Род занятий: программист









Евгений Копатько

Предвкушая вечность

Всю свою жизнь я стремился к какому-то абстрактному счастью, а в итоге получил вполне конкретное.

Еще в детстве, читая научную фантастику и учебники по астрономии, я мечтал полететь в космос. Достаточно просто посмотреть в иллюминатор, осознать, что ты сейчас в космосе, и вот оно — счастье.

Но со временем ко мне пришло понимание, что в космосе скучно. Какие эмоции и возможности мне смогут предоставить черная холодная бездна и безжизненные планеты? Наверное, находясь в космосе, ты чувствуешь еще бо́льшую несвободу: ведь за пределы своего космического корабля или скафандра ты все равно не выйдешь, как и за пределы собственной несовершенной природы.

Я всю свою жизнь прожил, думая: как мне было бы хорошо, если бы я находился где-то там или вот там, если бы я сейчас делал то-то или вот это. И однажды я просто признался себе в том, что счастлив только тогда, когда погружаю себя в другую действительность. Не хотелось бы называть такое погружение уходом от реальности, звучит это довольно скверно и выставляет меня неким маргиналом и неудачником в глазах других. Да и к тому же — что такое реальность? Это то, где пребывает сознание? Или конкретная точка в пространстве и времени, к которой привязано наше тело?

На дворе две тысячи пятидесятый год. Человечество перестало бредить космической экспансией, построением идеального общества и созданием сверхчеловека. В сороковых годах окончательно стало ясно, что из человека ничего дельного не слепишь. Безусловно, есть прекрасные, милые люди, а есть ужасные; но если мы говорим об обществе в целом, то оно идет одновременно во все стороны и боится выбрать один-единственный вектор социального развития, обретение такого вектора — это уже фашизм и притеснение нескольких групп людей, которые кричат, что они «не такие» и хотят жить иначе. Поэтому современное общество — это аморфность из «не таких, как все», которая своим плюрализмом погружает цивилизацию в идеологический вакуум. Мы не верим в человека как венец творения, у нас нет глобальной миссии, и мы не изобретаем новых смыслов, так как все смыслы уже изобретены и успешно деконструированы.

Тем не менее человечество замахнулось на нечто большее, чем построение идеального общества и преодоление космического пространства.

Мы преодолели границы реальности.

В две тысячи сорок пятом году компанией «Нейрус» была создана технология полного погружения человеческого разума в виртуальное пространство. Именно эта технология стала фундаментом нового общественного уклада, предложила новый взгляд на человеческую эволюцию, поскольку в виртуальном мире ты мог быть кем угодно и те границы, которые на тебя накладывает культура, ты мог запросто преодолеть и попробовать абсолютно все, на что способны твоя фантазия и психические расстройства.

Правда, есть одно большое НО. Полное погружение — это дорога в один конец. Перенести свой разум в виртуальный рай можно только единожды, только законопослушным гражданам, которые всю жизнь добросовестно работали на благо Родины, и только если тебе уже исполнилось пятьдесят пять лет. Возможно, такие правила были установлены, чтобы все человечество не ушло в виртуальность, так как некому будет обслуживать машины, а может, так государство избавляется от пенсионеров. В любом случае, невзирая на перманентное появление новых теорий заговора, связанных с «Нейрусом», все люди усиленно трудятся и с нетерпением ждут своего пятидесятипятилетия.

Корпорация запретила наблюдать за действиями «перенесенных», объясняя это тем, что люди на просторах виртуальной Вселенной обретают безграничную свободу и в каком-то смысле перестают быть прежними личностями; и это чувство свободы подкрепляется уверенностью, что за ними никто не наблюдает. Уважайте перенесенных!

В этом есть логика, но тем не менее нет серьезных фактов, подтверждающих, что там, в виртуальности, они по-настоящему счастливы. «Поверьте, они куда счастливее всех, кто живет на этой планете», — уверенно заявил гендиректор корпорации «Нейролинк» на недавно проходившей научной конференции в Москве.

И люди поверили.

И я поверил.

Оттого мне так радостно сейчас лететь в научно-исследовательский центр «Нейрус». Подумать только, через пару часов я обрету безграничные возможности. Вот это опыт! Вот ради чего стоит жить!

В общем, словами не передать, как я люблю людей, правда, общество терпеть не могу, но людей — обожаю.

Мы пришли к простой и радостной форме существования. Каждый человек на своем месте. Семь лет обучения в школе, три года в техникуме или институте, затем обязательное трудоустройство. Работают люди по шесть часов в день пять дней в неделю. И так до пятидесяти пяти люди живут в сладостном осознании, что в будущем они получат то, чего не могли себе позволить при невиртуальной жизни.

Блаженство!

Вместо того чтобы тщетно пытаться исправлять несовершенства собственной природы и окружающего мира, человечество просто создало себе новый пласт реальности и уходит от поиска истины к примитивному раздражению сенсорной системы головного мозга. Уход в виртуальность — это логический итог нашего существования, и это максимум, что может предложить нам Вселенная.

Для предыдущего поколения такое положение вещей было бы антиутопией и настоящим кошмаром, но никогда не стоит забывать, что ценности формируются культурной парадигмой, в которой ты находишься. Розовые представления об идеальном будущем на Земле растоптаны строгостью и фатальностью нашей животной сущности. Но хоть мы и примитивны, мы все хотим счастья. Так что я искренне и от чистого сердца хочу пожелать всем скорейшего старения.





Автор

Евгений Копатько

Возраст: 31 год,

Город: Алчевск*

Род занятий: библиотекарь





*Автор — гражданин Российской Федерации.

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