Фантастический библиотекарь

Мы продолжаем публикацию серии разных вещей в разных жанрах, которые описывают одно — будущее России через 30 лет, осенью 2050 года. Таким было условие конкурса «27 сентября 2050 года», который в конце года 2021-го провела Кольта совместно с Фондом имени Фридриха Эберта в связи с выходом книги «Россия-2050. Утопии и прогнозы».

Главные лауреаты впереди, а пока мы «печатаем» вперемежку проекты и тексты разнообразных призеров и просто лучшие работы конкурса, которые, увы, остались без наград.

На очереди — рассказ Максима Солопьева, библиотекаря из Сургута, посвященный его работе в будущем.

Раздел «Молодая Россия», который аккумулирует результаты конкурса, делается при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта.







Cherchez la fun

Работа встречает человека привычной рябью уведомлений. Свайпать не пересвайпать. Легкое касание пальцем — по поверхности стола ползут круги, расчищая область с клавиатурой.

Он усаживается в кресло и надевает смарт-очки. Девайс крайне полезный при близорукости амбиций и дальнозоркости восприятия реальности. Стартовый экран: логотип библиотеки радует глаза и заставляет биться сердце сильнее. За ним следуют перекочевавшие непросмотренные сообщения читателей: подобрать, отложить, продлить, принять. Ловко выбивая на киберстолешнице ломаный ритм, библиоджинн исполняет желания. Выдано, возвращено в цифровой фонд, помечено как дарственный файл.

Среди вопросительно-повелительных конструкций мелькают «лайки» и репосты. Юзернейму понравилась удаленная бродилка по закуткам читальни. Юзернеймесса поделилась впечатлением о ремастере пьесы Чехова (все ружья убраны во избежание травм). На душе становится тепло. Для библиосчастья нужно не так много, правда?

Человек улыбается и переключается на дорогущее приложение iDea. Настала пора вершить настоящие дела. Экспонаты разной степени паршивости и странности с помощью священного скроллинга остаются позади. В тихом омуте программы нужно цеплять только топовые вещи. Но не сегодня. Посреди набивших оскомину выставок и прочего добра попадаются наборы немногим лучше. Пробники авторов прошлого и настоящего, например. Решил «ставиться» говорящей головой Брауна — будь готов к неприятному осадку и временной отключке. Мудрость творца, живущего под маской «К0эЛьо_final_version(1)», впитывать соглашается небольшая прослойка (у остальных наблюдается аллергическая реакция — тугие струи неоформленных гневных мыслей). Сам процесс до боли прост: скачать, приложить небольшой накопитель к виску и нажать «спуск».

День меж тем подбирается к середине. Человек сворачивает мысль в кучу к другим приложениям и лезет в паутину соцсеточек. Потехе — волю. Пестрые холсты под тоннами фильтров, манящие надписи, новостные пустышки за громкими заголовками, бессмертные котики. Все прекрасно. Защита от зоркого ока начальства автоматически включена на втором слое информационного торта. God save lock screen.

Тихий скрип двери насторожил библиотекаря. Живой читатель? Такого не случалось очень давно: с тех пор как все книги в фонде перебрались в облачное пространство и осели пылью на носителях. Паника расползлась по телу.

Шарк... шарк... шарк.

На входе замаячил старик. Бросив короткий взгляд сквозь очки, человек пробил посетителя по базе — благо он там оказался — и выдохнул. Пришаркала акула пера: местный писатель-старовер, который продолжает марать бумагу, а не интернет и тематические сайты.

Короткое «драсьте», приветствие в ответочку, тишина — вербальный обмен завершен. Творец отправился разглядывать стены, на которых буйным цветом распустились голографические стеллажи с муляжами. Не столько для практических нужд, сколько для поддержания давно канувшего в никуда рудимента под кодовым названием «имидж» и мутного «статуса». «Храм знаний» (ТМ), что поделать.

До конца рабдня фантастический библиотекарь и единственный реальный посетитель не проронили ни слова. Лишь обрывки эмоций, упакованные в шумные вздохи, недовольные цоканья и шмыганья напоминали им о присутствии друг друга.

Библиобудущее наступило.





Автор

Автор: Максим Солопьев

Возраст: 29 лет

Город: Сургут

Род занятий: библиотекарь

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