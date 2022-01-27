В разделе «Молодая Россия», публикующем лучшие работы с конкурса «27 сентября 2050 года», новый текст — гидрогеолога из Краснодара Дианы Турмасовой.

Текст публикуется с незначительными сокращениями и с названием, предложенным редакцией.

Раздел делается при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта.







Сегодня 27 сентября 2050 года. Мы в рейсе уже 101 день. За иллюминатором осень. И шторм. Моя любимая погода… Выходить на палубу сейчас опасно, но я часто рискую, потому что не могу отказать себе в удовольствии почувствовать сбивающие с ног порывы ветра и брызги ледяного моря в лицо.

Вернулась в каюту. Как же здесь хорошо — тепло, уютно... Все так по старинке — вот дубовый стол, вот простенький стул. На стене расположился бумажный календарь, над окном (уже сколько лет не могу избавиться от привычки называть иллюминаторы окнами) висит плакат со знаменитым четырехмачтовым барком «Седов». Под потолком привинчены лампочки, дающие мягкий свет. Наверное, в таких каютах и жили знаменитые ученые-путешественники конца XIX — начала XX века.

Даже дневник вот с собой захватила — и пишу в него по старинке, обычной ручкой и обычными чернилами. В такое время года и в таком месте хочется поскорее забыть обо всех компьютерах, ультра- и нанобуках, виртуальной реальности и прочих атрибутах жителя XXI века.

Интересно, как там материк? Что успело поменяться за последние три месяца? В последние годы Россия развивается так стремительно, что не все успевают адаптироваться… Я вот — точно не успеваю. Хорошо, что есть возможность пережидать перемены на корабле, вдалеке от городской суеты. Плохо, что когда ты возвращаешься на материк — мир вокруг каждый раз какой-то… не совсем такой, каким был три-четыре месяца назад.

Еще 30 лет назад наша страна не мчалась в будущее с такой скоростью. Если бы мне кто-нибудь в 2021 году сказал, как много всего поменяется в следующие несколько десятков лет, — честно, я бы в жизни не поверила. Однако… однако мир изменился. И он продолжает меняться в бешеном темпе. А пока что мне хотелось бы поговорить с тобой, мой дорогой читатель, о тех переменах в нашей стране, которые я успела прочувствовать к своим 54 годам.

1. Климат

Помнишь, читатель, как в 2020-х ученые начинали бить тревогу? Что, мол, «ледники растают и восполнится Иордан»? А мы еще тогда так спокойно к этому относились — ну тают и тают. Мы даже подумать не могли, НАСКОЛЬКО стремительно начнет расти температура в последующие 30 лет. К счастью, еще в 2021 году правительством был разработан план реагирования на климатические изменения, и с каждым последующим годом он дополнялся и корректировался.

Конечно, в первую очередь план касался зоны многолетней мерзлоты, ее глубина и ареал распространения из-за глобального потепления стали резко сокращаться. В 2030-м кто-то из ученых предложил концепцию ледяных городов (по моему мнению, этот товарищ был большим поклонником Стивена Кинга), перекрытых сверху огромными изотермическими куполами, поддерживающими внутри себя исторически сложившийся температурный режим. В дополнение к такой фантастической технологии другой ученый-грунтовед разработал новое вещество — «холодный» цемент, который был способен длительное время поддерживать отрицательные температуры. Инъекции из такого цемента должны были вводиться по всей площади «подкупольной» зоны и за ее пределами на расстоянии в несколько километров, чтобы поддерживать «вечность» вечной мерзлоты.

Через три года первый проект купола был разработан. Еще через пять лет, в 2038 году, было завершено строительство нескольких таких куполов — в Норильске, Воркуте, Магадане. Спустя три года эффективность технологий была доказана, и такие купола стали разворачивать по всем крупным городам, находящимся в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов.

Только вообразите — оазисы льда и холода в цветущих равнинах Сибири… Ведь уже начиная с 2040 года потепление в Сибири стали замечать не только ученые. За какие-то пару десятков лет (буквально на моих глазах) этот пустынный край стал превращаться в очень приятное для жизни и отдыха место.

А что в это время творилось на юге России?

Климатические изменения затронули и его. Запасы подземных вод Кубани и Крыма стали значительно уменьшаться в объеме и не давали воду питьевого качества. В связи с этим была внедрена федеральная программа по масштабному опреснению морской воды из Черного моря. Прототипом проекта послужил опреснительный опыт Дубая. В Ростовской области и Ставропольском крае были придуманы воздушные увлажнители для сельскохозяйственных работ, многие поля были оборудованы конденсатоуловителями водяного пара — благодаря этим мерам удавалось не сбавлять обороты в производстве зерновых культур, и последствия климатических изменений в этих регионах были несколько смягчены.

В 20-х годах очень нашумела история про отданную Китаю сибирскую тайгу, которую вырубали под корень. С ней вышло иронично — китайцы ее сами вырубили, а потом сами же и начали засаживать. А все почему? Потому что из-за вырубленного леса активизировались пыльные бури на севере Китая. Деревьев, укрывающих почву от эрозии, больше не было, поэтому ветер мог абсолютно беспрепятственно сдувать пыль с огромных площадей и нести все это в сторону страны. Жители запаниковали и мало того что начали активно высаживать тайгу обратно (причем за свой счет!), так еще и успели за пару лет придумать какое-то удобрение, которое ускоряло рост хвойных пород примерно раз в пять.

На сегодняшний день русская тайга постепенно возвращает себе отобранные территории. Да и китайцы радуются — количество пыльных бурь у них сократилось.

2. Полезные ископаемые

Предрекаемый учеными кризис в минерально-сырьевой отрасли России накрыл нас в 30-е годы. Все заведенные еще в Советском Союзе месторождения были практически выработаны. Новые открытые не справлялись с установившимися темпами разработки, но требовали значительных вливаний средств. Технологии в сфере добычи полезных ископаемых развивались далеко не так стремительно, как хотелось бы.

На фоне набирающего обороты кризиса в металлургической и нефтедобывающей отраслях ученые возвращаются к заброшенным в 20-е годы исследованиям грибов Fusarium oxysporum, способных извлекать золото из земли и накапливать его внутри себя благодаря развитой грибнице. Изначально идею с грибами рассматривали только применительно к месторождениям зоны гипергенеза (коры выветривания). Но после старта активных генетических исследований и экспериментов ученые выяснили, что глубину проникновения грибницы можно увеличить с нескольких метров до сотен, что значительно расширяло поле деятельности.

Спустя десять лет исследований, опытов и экономических расчетов мировая общественность согласилась с тем, что эти грибы — спасение всей золотодобывающей промышленности и перспективный способ добычи редкоземельных и радиоактивных элементов. По всему миру стали возникать «грибные» месторождения. Словно после дождя…

3. Наука и образование

Научно-техническая партия. В связи с необходимостью быстро адаптироваться под глобальные изменения, особенно в сфере экологии и в технологическом сегменте, правительство России в начале 30-х предложило создать новую партию, объединяющую ученых из передовых областей науки. Она так и стала назваться — Научно-техническая партия (НТП). Я восприняла эту новость как гром среди ясного неба. Это я сейчас понимаю, что все эти идеи — часть одного большого плана по трансформации России в новое государство, идущее вровень со временем. Но тогда все научное сообщество смотрело на правительство с подозрением: еще бы, столько лет с поддержкой науки в стране было туго, и тут на тебе — официальное признание государства, что наука важна, нужна и более того — с ней поделятся кусочком власти и предлагают ей возможность действительно влиять на ситуацию в стране.

А аргумент у этого нововведения был следующий: России нужно учиться оперативно внедрять научные разработки в реальность, и для этого необходимо, чтобы ученые могли сообщать о своих идеях непосредственно в Думу, минуя весь исторически сложившийся колоссальный бюрократический аппарат. Вдобавок к этому государство надеется, что благодаря новой партии у представителей различных областей знаний появится куда больше возможностей заниматься совместными проектами и дополнять идеи друг друга. «Наука — во имя прогресса и процветания» — таков стал официальный девиз НТП.

Был даже придуман онлайн-сервис, который позволял любому человеку написать самую сумасшедшую идею и отправить запрос в партию. Специальная комиссия рассматривала их, и если идея была рациональной и экономически выгодной, то специалистами разрабатывался план по ее реализации, а человеку выплачивали премию и вписывали его в патент (или приглашали принять участие в дальнейшей разработке, если автор владел необходимыми знаниями).

Именно так и появилась та безумная идея изотермического купола над городами в зоне вечной мерзлоты. Удивительно, правда?

Образование. Одновременно с появлением НТП в России начал серьезно пересматриваться подход к научно-техническому образованию. Последние 20 лет в нашем обществе стала активно внедряться идея, что быть инженером — это очень здорово и даже престижнее, чем айтишником. Зарплаты инженеров стали сопоставимы с зарплатами программистов и тестировщиков ПО. Люди начали активно выбирать инженерные направления, научно-технический кадровый резерв страны стал активно восполняться. Возникли новые академгородки на Сахалине, в Якутии, на Чукотке — аналоги Кремниевой долины в США и Сколкова в Москве. Очень модным стало направление робототехники и автоматизации систем управления — с появлением новых технологий в этих сферах появилась масса ответвлений под абсолютно любой вид бизнеса.

Кстати, раз уж мы заговорили о Чукотке… Много ли ты слышал о ней, читатель, в 2021 году? А теперь — теперь о ней говорит весь мир. Еще бы, первый регион, который внедрил у себя грибные золотодобывающие плантации! Именно здесь родилась новая наука — микробиогеология, связывающая между собой геологию и биологию. Именно здесь находится крупнейший в мире микробиогеологический научный центр, занимающийся изучением адаптации грибов вида Fusarium oxysporum к различным биологическим, геологическим и гидрогеологическим условиям. И именно здесь находится крупнейший в Европе Центр генетики и биоинженерии грибов. Ходят слухи, что творят в нем поистине поражающие воображение вещи — выращивают грибы размером с трехэтажные дома и даже ставят эксперименты над «грибным интернетом», пытаясь найти возможные каналы коммуникации с этими недорастениями-недоживотными.

4. Здоровье и демография

Демографическая ситуация в стране с каждым годом становилась все хуже и хуже. Тенденции к снижению численности населения сохранялись, и никакие стимулирующие выплаты как молодым родителям, так и пенсионерам не помогали совершенно. И тут, где-то примерно в начале 30-х, правительство решилось на оригинальный ход. Одной из секретных микробиологических лабораторий в сотрудничестве с не менее секретной лабораторией генетики человека было поручено разрабатывать вещество, способное продлевать цикл жизни у клетки человеческого организма. Как выяснилось, эти работы были очень хорошо профинансированы, видимо, поэтому результат не заставил себя долго ждать. Уже спустя три года после старта проекта общественность заговорила о новой «чудо-вакцине», способной омолаживать организм и продлевать молодость. Тогда еще ходили только слухи и активно разыскивались добровольцы, готовые на свой страх и риск опробовать на себе это средство.

«Какая выгода стране бесплатно омолаживать свое население?» — спросите вы. На самом деле все оказалось очень просто, но додумались мы до этого не сразу. С помощью этой вакцины — «молодильного яблока» убивались сразу два зайца: первого звали «налоги», а второго — «сокращение смертности среди трудоспособного населения» (в принципе, второй заяц был близок по назначению к первому). Согласно исследованиям ученых, проведенным в 2024 году, средняя продолжительность жизни в России сравняется с европейской примерно к 2060-м годам. А это означает, что количество нетрудоспособного населения (то есть пенсионеров) начнет постепенно расти, а количество новорожденных каждый год будет постепенно уменьшаться. Экономисты посчитали, что бюджет страны не выдержит такую серьезную нагрузку на социальную сферу.

В связи с этим очень быстро была организована оперативная группа ученых, которые уже спустя несколько лет смогли разработать инновационное лекарство, избирательно действующее на клетки и на генном уровне программирующее их в определенный период жизни существовать дольше. Еще пять лет (до 2040 года) это вещество проходило испытания на добровольцах, и вот уже к концу 2045 года заканчивалась первая масштабная кампания по вакцинации новой «Янгэпл», как ее в шутку прозвали россияне. Я привилась в 2046-м, в начале второй кампании, и сейчас, спустя четыре года, уже вижу серьезные результаты. Мой организм в свои 54 чувствует себя на 35, и мое тело выглядит так же. На пенсию мне теперь выходить не раньше 80, да и честно — я и не хочу туда. Пока есть возможность жить полной и насыщенной жизнью — я буду это делать, даже если срок уплаты налогов государству увеличился еще на 20 лет.

Говорят, средняя продолжительность жизни (при условии прохождения ревакцинации раз в год) увеличится до 100–120 лет (в зависимости от индивидуальной адаптации к компонентам вакцины). Какое изобретение может быть чудеснее?

5. Строительство

Сколько боли и негодования принесли России бесчинства девелоперов в первых двух десятилетиях XXI века… Все вы, наверное, хорошо помните гетто на конечных станциях метро и на остановках автобусов в крупных городах. Одноликие, удручающие, давящие и душащие башни-дома, отбирающие последние клочки неба, — такими были жилые кварталы. Да почему были — они, в общем-то, никуда и не делись, но, к счастью, к середине столетия строить начали наконец-таки НОРМАЛЬНО.

Девелоперы отчаянно пытались нас убедить в том, что лучше однушки на 17-м этаже где-нибудь на Парнасе или в Люблине с видом на голого соседа не может быть ничего. И у них, кстати сказать, неплохо это получалось. Однако с появлением новых транспортных технологий и заменой электричек на маглевы проблема транспортной доступности центра городов стала спадать. Огромные расстояния стали преодолеваться в считанные минуты, и поэтому спрос на «человейники» резко упал. Люди поняли, что могут жить куда более экологично, вдали от пыли и шума центра, но при этом добираться до него за 10–20 минут. Какой смысл ютиться всей семьей в двушке где-то на окраине Москвы, если можно купить себе целый огромный двухэтажный дом на берегу озера в лесу и спустя полчаса быть на работе в самом центре?

Половина застройщиков обанкротилась, а другая… другая резко смекнула, что многоэтажки — это теперь не модно. По всей стране стали появляться новые районы из малоэтажной и коттеджной застройки. В моде теперь — индивидуальность и экологичность. Внезапно оказалось, что все тысячи гектаров земли в Сибири очень даже нужны и ценны — там стали появляться новые прототипы будущих городов, соединенные единой скоростной транспортной сетью. Россия наконец-то осознала всю прелесть пребывания на первом месте в мировом рейтинге по количеству квадратных километров.

6. Политика

Дорогой читатель, ты, наверное, помнишь, как накалялась в мире обстановка в начале 2020-х, после эпидемии COVID-19? Думаю, что и тот 2029 год, когда мир был на грани третьей мировой войны между Западом и Востоком, тебе тоже хорошо запомнился. Тогда перепугались все. Казалось бы, есть прекрасный учитель — история, чьи уроки получены ценою миллионов жизней. Однако мы, люди, существа забывчивые…

Я не политик и не стану углубляться в тонкости международных отношений. Но хочу сказать, что тот год стал переломным для всего мира. Люди поняли, что достигнутый ими к 2030 году уровень прогресса в сфере военной промышленности несовместим с мирной жизнью. Сразу в трех странах (России, Китае и Америке) стартовали научные разработки устройства, способного блокировать электромагнитное излучение в пределах широкого радиуса действия (до нескольких десятков километров). Это устройство сводило на нет эффективность любых приборов, работающих на принципах электромагнетизма. Воевать стало сложнее (в конце концов, не сбрасывать же на противника ядерную бомбу при каждом маленьком конфликте?) и значительно затратнее. Мир понял, что договариваться куда более выгодно, чем провоцировать конфликты.

* * *

Что ж, я рассказала тебе о нескольких значительных переменах в нашей стране, происшедших за последние 30 лет.

Никто не знает, что случится с миром еще через 30. Быть может, на связь выйдут представители внеземных цивилизаций? Или мы наконец-таки «взломаем» физические законы нашего мира и сможем преодолеть скорость света, чтобы нанести им визит уже самостоятельно? Или, может, ученые наконец-таки изобретут телепорт?

Я не знаю, что будет завтра, через год или через полвека. Но я точно знаю, что у нас есть сейчас.

У нас есть МЫ — люди, каждый из которых наделен властью изменить мир сегодня.

А послезавтра… послезавтра я вступлю на остров, где раньше еще не была нога человека.

Такой и должна быть жизнь.





Автор

Диана Турмасова

Возраст: 25 лет

Город: Краснодар

Род занятий: гидрогеолог

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