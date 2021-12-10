Мы продолжаем знакомить вас с победителями и участниками конкурса «27 сентября 2050 года», устроенного Кольтой и Фондом имени Фридриха Эберта в связи с выходом книги «Россия-2050. Утопии и прогнозы».

На очереди — проект Антона Федина «С-17», который получил на конкурсе второй по значимости приз в визуальной номинации.

Раздел «Молодая Россия», где мы публикуем проект Федина, делается при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта.







Автор

Антон Федин

Возраст: 23 года

Город: Москва

Род занятий: архитектор

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