C-17
Молодой архитектор Антон Федин представляет себе мир, который весь целиком состоит из одного бесконечного города
Мы продолжаем знакомить вас с победителями и участниками конкурса «27 сентября 2050 года», устроенного Кольтой и Фондом имени Фридриха Эберта в связи с выходом книги «Россия-2050. Утопии и прогнозы».
На очереди — проект Антона Федина «С-17», который получил на конкурсе второй по значимости приз в визуальной номинации.
Раздел «Молодая Россия», где мы публикуем проект Федина, делается при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта.
Автор
Антон Федин
Возраст: 23 года
Город: Москва
Род занятий: архитектор
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