Из осени 2050-го

Когда Кольта только открывала раздел «Молодая Россия», мы обещали, что здесь появятся не исключительно победители конкурса «27 сентября 2050 года» (немалая часть из них еще впереди), но и другие работы (напомним, что нам за месяц пришло без малого 200 заявок). А именно те из них, которые показались нам важными, характерными для «образов будущего», или те, которые просто не поместились в ограниченные наградные рамки.

Сегодня мы публикуем три таких текста — Любови Крупичитовой, Анастасии Ермаковой и Анастасии Полевой. Их объединяет, прежде всего, структура — это описание одного дня в будущем, иначе говоря, они построены строго по правилам игры, предложенным редакцией.

Раздел «Молодая Россия» работает при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта.







Любовь Крупичитова



Один день из моей жизни 2050 года

«27 сентября 2050 года.

10:52 по московскому времени.

24 градуса по Цельсию, сухая и ясная погода, вероятность дождя 0,5%».

Именно такую голографическую надпись я увидела на плотно задернутой шторе, когда, открыв спросонья глаза, счастливо принюхалась к мятно-хвойному запаху, который недавно возник в моем домике-студии. «Спасибо, Алис!» — вежливо сказала я виртуальной подруге-помощнице и главной домоуправительнице моего жилища, которая каждый раз вовремя запускала этот «хвойный будильник» и следила за климатом в доме. Я хорошо помнила, как после установки Алисы Петровны (версия 50+ от Яндекса) решила неосмотрительно проверить, работает ли технология эмоционального искусственного интеллекта, и обругала виртуальную женщину за то, что та якобы не поняла мои инструкции по закупке яиц с определенным сроком годности. Алиса еще долго после этого случая предлагала мне онлайн-услуги психолога по управлению необоснованным гневом, поэтому я зарубила себе на носу разговаривать с ней максимально дружелюбно, чтобы избежать недопонимания.

«Какую музыку желаешь послушать, подруга?» — голос Алисы по тону был скомпилирован из голосов моих любимых певиц: Аврил Лавин и Глюкозы. И я специально выставила настройки таким образом, чтобы стиль общения был «дружелюбно-шутливый». Так мне было приятнее общаться с ней даже на серьезные и скучные темы типа заказа продуктов или оплаты налоговой декларации.

«Конечно, поставь Noice MC, “Yes Future!”» — в свои 58 я все так же любила иногда послушать рэп моей молодости, тем более с позитивным посылом.

Вообще я была не совсем обычной старушкой. Разменяв пятый десяток, я все так же сохранила интерес к жизни и самым разным ее проявлениям: от программирования игр до UX-дизайна. Я не стеснялась носить худи с обработанным нейросетью артом по мотивам «Сейлор Мун», красить седину в разные цвета и не переживать, что в 58 живу на берегу моря вдали от московской суеты с мамой в соседнем доме. Детей у меня не было, потому что мне не нравился прогноз генов, которые они могут унаследовать от меня в сочетании с тем человеком, от которого я их хотела. По этой причине мы в свое время расстались, но я ни о чем не жалела и жила ради себя.

К морю я переехала из шумного мегаполиса в поисках уюта, экологии, на волне модных трендов «дезурбанизация» и «российский дауншифтинг», поддержанных программой правительства «Шесть соток у моря, не знай горя!» и строительством отдельных кластерных IT-городков для ускорения в развитии науки и инноваций. В городке живут не только высококлассные специалисты, но также все, кто согласился соблюдать их правила, по которым не приветствовался высокий уровень шума, алкоголя, курения и конфликтного поведения. Проще говоря, сюда съезжались любители спокойной жизни и ЗОЖа: пенсионеры, мамы с детьми, молодые семьи на удаленке, люди с различными проблемами со здоровьем, интроверты, хикикомори и так далее.

Живу я в компактном умном домике-студии, где вся мебель трансформируется и передвигается так, что из спальни я легко получаю офис, кухню или спортзал в зависимости от желаний. Например, после приема душа и сушки меня и всего помещения горячим воздухом я хотела, чтобы комната приобрела функционал кухни, о чем немедленно сообщила своей виртуальной помощнице, которая в доме руководила буквально всем: от микроклимата, чтобы не возникали плесень и лишняя влажность, до безопасности: войти в дом без знания моего индивидуального блокчейн-ключа и кодовых голосовых фраз было невозможно. Причем Алиса очень точно могла понять, если фразы были записаны или произнесены под угрозой насилия.

Тем временем комната медленно превращалась в кухню. Послышался предупреждающий звук: это сенсорный сканер сигнализировал, что пространство проверено и можно начинать перепланировку. За 20 секунд кровать въехала в специальную нишу, открылись шторы, из пола выехали кресла и стол, сбоку появилась кухня, разблокировался доступ к холодильнику.

«Есть ингредиенты для 10 вариантов завтрака. На основе анализа твоего рациона и состава крови рекомендую овсянку со свежей земляникой из твоего аквапонного сада, сегодняшний греческий йогурт с завода неподалеку и зеленый чай с листиками смородины, конечно, без сахара», — порадовала меня советом «подруга».

«О'кей», — ответила я. Алиса в 90% случаев очень верно подбирала завтрак под мое настроение, погоду и уровень сахара в крови. Лет десять назад она спрогнозировала у меня вероятность диабета 2-й степени, если я буду злоупотреблять фастфудом, и я здраво рассудила, что замена большей части сахара на натуральные фрукты и ягоды будет не лишней.

Накинув джинсовку, я вышла в сад — посмотреть на рыбок в аквапонном аквариуме и собрать ягоды для завтрака. Очень удобно было то, что вся установка досталась мне в лизинг и окупалась тем, что продукты частично съедала я, а остальное продавала соседям через приложение и Алису. У меня были томаты, земляника и петрушка. У других жителей города — другие овощи и фрукты. Таким образом мы часто обменивались с помощью бартера, чтобы избежать платы корпорациям за проведение транзакций. Налоги с такого малого количества продуктов разрешали не платить в рамках акции по поддержке сельского хозяйства, малого бизнеса и частичной продуктовой автономии городов. Таким же образом многие держали небольшие загоны с курицами, козами и так далее. Были дебаты среди политиков о том, что автономия — это регресс промышленного производства и это опасно, но в итоге специально обученная нейросеть рассчитала, что такой подход позволит снизить логистические издержки и более справедливо регулировать цены на рынке продовольствия.

Тем временем рыбы были в добром здравии, земляника отлично созрела, и я собрала достаточно ягод для своей тарелки овсянки. Если честно, сад проверять острой необходимости не было, Алиса тоже за ним следила, а информация, по моему желанию, выводилась на дисплей планшета, закрепленного на моем предплечье. Устройство это было аналогом смартфона и планшета из 2020-х, только мягкое и с большим количеством функций, таких, как контроль пульса, давления и других параметров тела, чтобы легче было следить за здоровьем.

Вернувшись в комнату, я вынула из мультиварки готовую кашу (не спрашивайте, как она туда попала, это секрет Алисы). Пикнул сигнал доставки, значит, мой йогурт уже прилетел на дроне с ближайшего завода, и надо только вынуть посылку из специальной ниши, что я и сделала.

Когда продумывалась концепция умных домов с виртуальными помощниками и роботизацией, было принято решение не автоматизировать все процессы подряд на 100%: это лишило бы человека каждодневных рутинных занятий, которые, по последним исследованиям, способствуют успокоению нервной системы и укреплению здоровья.

Музыка давно была выключена, ведь Алиса знала, что я люблю есть в тишине. Йогурт был очень свежий и упругий, а ягоды отлично дополняли овсянку без сахара. Закончила я свою трапезу теплым чаем из выдвижного чайника, появившегося на столе, как только я доела кашу. Алиса очень точно рассчитывала время, которое у меня уходило на поедание определенных блюд. Я подозревала, что у нее также есть тепловизор, передающий ей данные о моем положении в квартире, но точно сказать было нельзя, Яндекс хранил в тайне свои технологии.

Убрав грязную посуду в специальную нишу, я подошла к стене, из которой обычно выдвигался шкаф, и та автоматически превратилась в экран с возможными сочетаниями одежды, походящими для сегодняшней погоды. Я могла бы сказать Алисе выбрать наряд за меня, но я по сути интроверт и не всегда хочу что-то обсуждать или уточнять вслух. Это одна из причин, почему я долго избегала покупки дома с виртуальным помощником: было некомфортно говорить с самой собой в пустой квартире.

Одев любимое синее платье с запахом и босоножки, я взяла в руки шляпку, сумочку и вышла из дома. Посмотрев на планшет, я удостоверилась, что мама еще спит. Затем я пошла в сторону чистого городского пляжа, где каждый день около двух-трех часов я посвящала чтению, лежа под зонтиком.

Улицы городка были чистые и мощенные плиткой. Было много лавочек и «мест тихого отдыха».

У пляжа находилась библиотека с бумажными книгами, которые можно было резервировать онлайн на определенное время. Люди все еще иногда читали бумажные книги, потому что их можно было перелистывать и случайно находить забытые любимые фразы и диалоги.

Я открыла книгу «Россия-2050. Утопии и прогнозы» и погрузилась в чтение, параллельно анализируя, что из предсказаний авторов сбылось, а что нет, и делая заметки в дневник и блог «Дзен».

На обед я пошла в общественную столовую, где насытилась в веганском отделе «Сбер-Яндекс-Елки-палки» тарелкой по акции «за 300 рублей бери все, что уместится», поскольку у меня оформлена подписка на пакет услуг от объединения компаний «Яндекс-Сбер-Газпром». Дополнительную скидку мне гарантировало еще и наличие акций этих компаний в моем инвестиционном портфеле.

После обеда я проведала маму, которая встретила меня в своем саду, и мы пошли на вечернюю прогулку и в городскую картинную галерею: сегодня был бесплатный вход по акции «третья музейная неделя месяца».

Около шести вечера я вернулась домой и села за работу: взяла новые фриланс-заказы по UX-дизайну, который все еще не был до конца автоматизирован и предполагал человеческий фактор как главную составляющую. Помимо этого я написала пару аналитических заметок в свой блог, придумала диалоги для NPC из чужой игры, точнее, отредактировала диалоги, придуманные нейросетью, задала ей направления для развития сюжетных линий. Один-два часа я потратила на освоение новых программ и технологий, чтобы не отстать от жизни.

Проверив на ночь инвестиционный портфель и то, как его проконтролировала Алиса, я поужинала рыбой с макаронами, проверила показатели организма и легла спать.

Жизнь была хороша.

Я 57-летний фрилансер с домиком у моря.

Шел 2050 год.





Анастасия Ермакова



Роковая ошибка

Ровно в 6:30 у Марианны прозвенел будильник. В Объединенных Штатах Законии начинался новый продуктивный день.

Марианна посмотрела на календарь — 27 сентября 2050 года, а это значит, что сегодня по плану у нее много дел.

Первым делом — оплатить ЖКХ. Вчера пришел счет за капитальный ремонт и отопление в строящемся доме, в котором Марианна купила пару лет назад квартиру. Дело полезное, нужное.

Затем нужно зайти в поликлинику, сделать плановый 14-й укол от заячьего энцефалита; в новостях говорят, что в этом году эпидемия разбушевалась не на шутку.

«Кстати, нужно будет пожаловаться на этих маргинальных Ягодкиных, ходят непривитые. Это же угроза для общества! Удивительно, как они еще не заболели! Страшно жить рядом с такими, хоть они и платят штрафы. А мне что, легче от этого штрафа, если они меня чем-то заразят?» — рассуждала Марианна, накидывая на плечи халат и направляясь в ванную.

— Тррр! Тррр! — прозвенела магнитная рамка в дверях комнаты.

— Ах, опять я забыла выложить пилочку для ногтей из кармана! — воскликнула Марианна и поспешно выложила пилку в маленькое окошко рядом с рамкой.

Индикатор мигнул зеленым: «Можете проходить». Марианна машинально кивнула головой.

«Так, что у нас дальше. После обеда забегу в Минсборинформ, сдам пробу ногтей и волос. Брр, еще надо купить баночку для мочи и... Ну, надо так надо! Это для нашей же безопасности. Далее сниму данные с передатчика Бенедикта».

— Да, мой хороший? — Марианна провела рукой по мягкой шерсти примостившегося на стиральной машинке рыжего кота. — Ты у меня сегодня не переел? А то меня оштрафуют, обжора!

«Нужно проверить, не слетел ли датчик подачи корма в автомиске.

Так, ну и вечером не забыть отправить список просмотренных сайтов новому начячейки. Интересно, что случилось со старым? А впрочем, все равно. Лучше об этом не думать».

— Ах, боже мой! — Марианна побледнела. — Я же забыла вчера передать данные об одобрении внешней и внутренней политики нашего триумвирата! Срочно нужно…

Марианна не договорила. В мозгу что-то чирикнуло, на Марианну обрушилась тьма. Ее чип отключили — Законии не нужны были такие недобросовестные граждане.





Анастасия Полева



20 — 50

Сегодня мне 20, но однажды я проснусь, и мне будет 50. Каким-нибудь днем 27 сентября 2050 года.

Я закрываю глаза и представляю:

Другую жизнь или другого героя?

Кто я? Кем была? А кем стала?

Получается странная история.

Назову себя… а впрочем, неважно. Я есть, был или была и буду просто я. Без имен и смыслов. Есть только время — 27.09.2050.

Я еще современен, но уже не молод. У меня еще есть мечты и стремления, но уже нет тех сил и амбиций. TikTok, мое странное прошлое, искусственный интеллект и нейронка — привычки настоящего, андроиды — ближайшее будущее. И вот я просыпаюсь этим осенним утром.

На улице стоит жара, потому что глобальную проблему глобального потепления все любят только обсуждать, а не решать. Поворачиваюсь на бок, тянусь и встаю. На кухне меня уже ждет крепко сваренный моей умной квартирой в Химках кофе. Я открою свой какой-то там умный фон и начну первое совещании на своем голографическом дисплее. А затем еще одно и еще... и так до выхода на работу.

Я сяду в фуникулер и доеду до своего офиса, по дороге ответив на еще несколько сообщений по работе. Я ведь уже взрослый дядя или даже взрослая тетя, которая с 20 лет врезалась в гонку за успех. И вот я сижу в своем офисе, гоняю подчиненных, провожу летучки, совещания, созвоны — и так будет завтра, и так было вчера, и так будет до тех пор, пока меня не покинет разум. И получается, что это и есть мой идеал? И это то, к чему я все 30 лет стремился? В какой момент прошла та грань, когда я из воодушевленного подростка с мечтами стал взрослым, уставшим от собственной жизни? Как же хочется в свои 50 не потерять себя 20-летнего и, проснувшись утром 27 сентября 2050 года, подумать о своих желаниях, а не о планах этого будущего мира на меня.





Авторы

Любовь Крупичитова

Возраст: 29 лет

Город: Москва

Род занятий: самозанятый фрилансер

Любовь попросила редакцию дать ссылку на ее телеграм-канал про инвестиции





Анастасия Ермакова

Возраст: 34 года

Город: Москва

Род занятий: редактор СМИ





Анастасия Полева

Возраст: 21 год

Город: Москва

Род занятий: студентка Школы дизайна НИУ ВШЭ

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