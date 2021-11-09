Раздел «Молодая Россия» продолжает публиковать лучшие работы, присланные на конкурс «27 сентября 2050 года», устроенный Кольтой и Фондом имени Фридриха Эберта к выходу книги «Россия-2050. Утопии и прогнозы» под редакцией Михаила Ратгауза.

Перед вами архитектурный проект Рамзии Хайрутдиновой «Непрерывная ферма», созданный под руководством кураторов Наталии Воиновой и Сергея Крючкова.

Проект получил на конкурсе приз «Специальное упоминание».

Напоминаем, что раздел «Молодая Россия» делается на Кольте при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта.







Автор

Рамзия Хайрутдинова

Город: Москва

Возраст: 25 лет

Род занятий: архитектор

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