Непрерывная ферма
В своем архитектурном проекте Рамзия Хайрутдинова предлагает выращивать овощи прямо на крышах городских домов
Раздел «Молодая Россия» продолжает публиковать лучшие работы, присланные на конкурс «27 сентября 2050 года», устроенный Кольтой и Фондом имени Фридриха Эберта к выходу книги «Россия-2050. Утопии и прогнозы» под редакцией Михаила Ратгауза.
Перед вами архитектурный проект Рамзии Хайрутдиновой «Непрерывная ферма», созданный под руководством кураторов Наталии Воиновой и Сергея Крючкова.
Проект получил на конкурсе приз «Специальное упоминание».
Напоминаем, что раздел «Молодая Россия» делается на Кольте при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта.
Автор
Рамзия Хайрутдинова
Город: Москва
Возраст: 25 лет
Род занятий: архитектор
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