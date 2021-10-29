Мы продолжаем публикацию лучших текстов, присланных на конкурс «27 сентября 2050 года», в специально созданном для этого разделе «Молодая Россия».

Сегодня — рассказ Евгения Больдта «Один день из жизни современного подростка», который получил на конкурсе приз «Специальное упоминание».

Между прочим, автор попросил нас донести до общественности, что юный герой этого рассказа — одновременно герой романа Больдта, для которого еще ищется издатель. Ко всем заинтересованным просьба писать с предложениями автору на jeckbolt@yandex.ru.

Раздел «Молодая Россия» делается на Кольте при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта. Напомним, что поводом для конкурса и раздела стала книга «Россия-2050. Утопии и прогнозы», сделанная по инициативе фонда.







Долбаный школьный чип. Всегда будит меня за 10 минут до подъема. Я же быстро собираюсь, лучше бы поспал подольше... тупая система.

Включать стримы сегодня смысла нету. Везде будет про эту гребаную свадьбу Путина-младшего и дочери Навального. Хуже, чем в день Крыма. Там хотя бы куклукс-лайф годноту показывает. Из-за этой херни придется завтракать в тишине.

После обеда прилег в Xbox-камеру, чтобы погамать с дроном. У него, мачиста, пиратка, поэтому аватар подлагивает и легко убить можно. Забавно, что для нас это приколюха, а ведь где-то на востоке гибнут реальные люди от наших действий. Поэтому теперь все хотят погамать внутри реальных боевых действий. Революция в мире игр! Дрон через ВПН играет за пиндосов, поэтому мы с ним враги. Вряд ли какой-нибудь американский генерал понимает, что на его стороне воюет 14-летний русский пацан, говорящий с его соперником через ушники. Следующий бой мы решили играть на ножах. Сперва нужно убить всех боевиков, а потом, когда останутся только роботы, уже можно перейти на холодное оружие. Дрон снова залагал, но я благороден, поэтому жду, пока он вернется, чтобы продолжить схватку. Он оказался не такой бодипозитивный, поэтому хитро ударил меня меж ребер. Новый робот будет готов только через полчаса. Пойду пожру.

Наноповар снова пережарил все. Говорил же маме, что не стоит брать сингапурские. Лучше наши или китайские. Но они дороже, а мама, как обычно, пожадничала. Хотя денег хватает. И в итоге он все равно сломается через год, наверное. А подороже понадежнее. Гамать неохота больше. Уроки делать влом. Стримы сегодня смотреть бессмысленно. Остается одно — позалипать на VR-сериалы. «Марвел» выпустил кое-что новое. Транспаук, говорят, погибнет. Мне он все равно никогда не нравился. Слишком патриархален.

Мама попросила взять курицу. Придется идти к 3D-принтеру. Так влом нажимать и ждать, пока все напечатает. Ненавижу ее задания.

Вечером у нас сходка. Выбрал цивильный костюм. Моей девушке понравилось. После сходки хотим пойти погулять наедине. Шавуха, дюшес — романтика, в общем. Только мы уединились — я типа зевнул и слегка приобнял, но тут, как назло, позвала мама. Она вернулась с работы. Нужно помочь разгрузить картриджи для продуктов. То, что у меня свидание, ей пофиг. Так как она «устала после работы, а я и так сижу весь день за компьютером». Когда я вернулся в камеру — Аврора уже свалила поссать. Романтика накрылась. На новую шавуху у меня денег нет, а без нее, видно, нам обняться не судьба. Правильно xxxgerafe124365 говорит: «Все телки — латентные мясоедки». В общем, про свидание можно забыть. Тогда придется гамать. Я оставил сообщение, что «не дождался. Увидимся завтра». И новый трек герафа прикрепил. Пусть знает! И пошел мочить боевиков.

Даже скучно, что боевики на сегодня закончились. Боевики, видите ли, легли спать. У них далеко за полночь. После этого играть в обычные игры совсем неохота. Нехило так подсаживает мочить реальных злодеев. Ну и немножко мирных. Но система все предусмотрела — за это снимаются баллы, поэтому потом нереально купить нового робота и патроны. Но раз в месяц можно побаловаться. Самый прикол был, когда после моего суперуспешного рейда (даже дрон обзавидовался) на следующий день я видел на стриме по новостям кадры с нашей баталии. Я тогда гордо сказал маме, что тот робот — я, но она не поняла и начала кого-то жалеть. А че жалеть, сами виноваты. Нефиг было жить среди нефти. Это же неэкологично!

Вечером пытался позалипать на новом концерте Илайзова, но там все равно ничего не было видно, а покупать платную подписку поближе к сцене я не хочу. Все равно у него уже отстойные шутки. Старперство одно. Хотя про пидоров он смешно пошутил. Типа до легализации он тайно отсасывал, пока никто не видит.

Потом я быстро прогнал уроки через гугл-ассистента, пока мама не спалила. Быстро исправил его косяки, и, считай, уроки готовы. Десятку, конечно, никогда не получу, но она и не нужна. Достаточно твердую семерку. Все равно образование почти не нужно. Быстро закончить универ и нормально зарабатывать потом бабло через искусство. В крайнем случае — пойду в айти.

Мама заставила идти спать, но мне влом. Я притворился, что уснул, а сам решил слегка почилить в камере. Кстати, меня многие ругают, что я пишу слишком старперски, но мне нравится. Есть в этом какая-то романтика. К тому же я все-таки вырос на подкастах. У меня такое классическое воспитание, чем мама очень гордится. Видимо, привык к некоторым архаизмам. Аврора всегда просит объяснить то или иное слово и считает меня суперинтеллектуалом и к тому же «загадочным», как она говорит. Но и в ней есть что-то особенное. Знатная бабенка, как говорится. Ладно, никто так не говорит. Просто выражение нравится.

Половина стримов все еще про эту долбаную свадьбу. Но иногда есть и что-то стоящее, без этой гребаной политики. Какое мне дело до их дел? ФБК — по-моему, худшее правительство. Еще так тупо назвались Федеральная биополитическая коалиция. Вы же всегда были у власти, но ничего не делаете, и никогда никто, кроме вас, по ходу, к реальной власти не придет. Так что коалиция — это очередной политический треп. Но вы же понимаете, что сейчас есть реальная возможность потерять нагретые местечки, вот и дурите людей своей пиар-кампанией. Но никто не поверит вам, так что зря стараетесь. Только стримы засоряете. Приходится делать вынужденный детокс как акт борьбы с вами. Задолбало. Я думал, что к ночи поуспокоитесь, но ни фига подобного. Буду Мажекенов-Урганта смотреть. Там хоть есть аналитика. Интересно, какой сегодня гость?

Ночью еще пришел мужик в камеру. И пять минут затирал про какие-то супермодные чипы. А я, как назло, не мог заблокировать. Долбаный спам. Достал меня. Потом все же ушел. Но все самое интересное я, разумеется, пропустил. По ходу, придется все же спать.

Спокойной ночи мне. Надеюсь, завтра день будет получше.





Автор

Евгений Больдт

Город: Санкт-Петербург

Возраст: 27 лет

Род занятий: библиотекарь, искусствовед, детский писатель

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