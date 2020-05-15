Примите участие в дискуссии «Мусора больше нет»
Мусор — это опасно. Мусор — это ценно. Если уметь с ним правильно управляться. Россия пошла по этому пути, но пока не слишком уверенно. Послушайте про это дебаты на фестивале Ecocup Green Talks
Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.
Россия намного позже других стран пришла к пониманию, что мусор — это плохо и опасно. В 2019 году началась реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Цель ее благородна: переработка мусора должна вырасти до 60%. Но идет реформа довольно противоречиво. Например, строительство мусоросжигательных заводов тоже должно вырасти. Как это?
Разбираться во всех хитросплетениях реформы, обсуждать, как следовало бы провести ее по уму, и сравнивать с европейским опытом будут на одной из многочисленных дискуссий в рамках фестиваля.
В ней примут участие Елена Вишнякова, директор по связям с общественностью группы компаний «ЭкоЛайн» — одного из крупнейших операторов по обращению с отходами и лидера по внедрению раздельного сбора отходов на территориях работы, и Мариэл Виелла, управляющий директор проекта «Ноль отходов Европа». Вести разговор будет директор фестиваля Наталья Парамонова.
Дискуссия пройдет 23 мая в 17:00.
Вы тоже можете не только послушать дебаты, но и задать спикерам ваши вопросы. Для этого не забудьте зарегистрироваться заранее.
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