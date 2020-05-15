Примите участие в дискуссии «Мусора больше нет»

Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.

Россия намного позже других стран пришла к пониманию, что мусор — это плохо и опасно. В 2019 году началась реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Цель ее благородна: переработка мусора должна вырасти до 60%. Но идет реформа довольно противоречиво. Например, строительство мусоросжигательных заводов тоже должно вырасти. Как это?

Разбираться во всех хитросплетениях реформы, обсуждать, как следовало бы провести ее по уму, и сравнивать с европейским опытом будут на одной из многочисленных дискуссий в рамках фестиваля.

В ней примут участие Елена Вишнякова, директор по связям с общественностью группы компаний «ЭкоЛайн» — одного из крупнейших операторов по обращению с отходами и лидера по внедрению раздельного сбора отходов на территориях работы, и Мариэл Виелла, управляющий директор проекта «Ноль отходов Европа». Вести разговор будет директор фестиваля Наталья Парамонова.

Дискуссия пройдет 23 мая в 17:00.

Вы тоже можете не только послушать дебаты, но и задать спикерам ваши вопросы. Для этого не забудьте зарегистрироваться заранее.

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU