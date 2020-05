Примите участие в семинаре «Журналисты-детективы: кто и как проводит сегодня экологические расследования»

Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.

Фестиваль предлагает разные события — от новых фильмов до многочисленных дискуссий и подкастов.

Все, что связано с экологией, часто напрямую сопряжено с политикой и бизнесом. Удар по окружающей среде — это, прежде всего, вопрос быстрых и в буквальном смысле слова «грязных» денег. Расследовательская журналистика — один из самых мощных инструментов, позволяющих делать эту информацию публичной и раскрывать истинное положение вещей.

Британский журналист Крейг Шоу много лет занимается расследованиями, в частности, связанными с вопросами экологии. Его тексты публиковались в L'Espresso, Expresso, De Correspondent, The Guardian, The Sunday Times. Специальная тема, интересующая Крейга, — контаминация, загрязнение Черного моря. Поэтому он работает на сайте, который прицельно анализирует этот вопрос, — The Black Sea.

Как проводить экологические расследования? Как вскрывать всю подноготную? Как работать с источниками? Какие трудности и опасности поджидают на этом пути журналистов?

На эти вопросы вы сможете получить ответы на семинаре с участием Крейга Шоу и его коллеги Зейнеп Шентек. Они разберут свой недавний рабочий кейс — расследование, связанное с промышленными загрязнениями в турецком городе Коджаэли.

Встреча пройдет 23 мая в 15:00 по Москве.

Для того чтобы принять в ней участие, вам нужно просто зарегистрироваться вот здесь.

