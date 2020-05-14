Примите участие в семинаре «Журналисты-детективы: кто и как проводит сегодня экологические расследования»
Мастер-класс с британским журналистом-расследователем Крейгом Шоу
Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.
Фестиваль предлагает разные события — от новых фильмов до многочисленных дискуссий и подкастов.
Все, что связано с экологией, часто напрямую сопряжено с политикой и бизнесом. Удар по окружающей среде — это, прежде всего, вопрос быстрых и в буквальном смысле слова «грязных» денег. Расследовательская журналистика — один из самых мощных инструментов, позволяющих делать эту информацию публичной и раскрывать истинное положение вещей.
Британский журналист Крейг Шоу много лет занимается расследованиями, в частности, связанными с вопросами экологии. Его тексты публиковались в L'Espresso, Expresso, De Correspondent, The Guardian, The Sunday Times. Специальная тема, интересующая Крейга, — контаминация, загрязнение Черного моря. Поэтому он работает на сайте, который прицельно анализирует этот вопрос, — The Black Sea.
Как проводить экологические расследования? Как вскрывать всю подноготную? Как работать с источниками? Какие трудности и опасности поджидают на этом пути журналистов?
На эти вопросы вы сможете получить ответы на семинаре с участием Крейга Шоу и его коллеги Зейнеп Шентек. Они разберут свой недавний рабочий кейс — расследование, связанное с промышленными загрязнениями в турецком городе Коджаэли.
Встреча пройдет 23 мая в 15:00 по Москве.
Для того чтобы принять в ней участие, вам нужно просто зарегистрироваться вот здесь.
Подписывайтесь на наши обновления
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Проверьте себя на совместимость с одной из самых независимых европейских стран
Вчера
17:25Фестиваль Telling Stories состоится в онлайн-формате
15:01Начинается всероссийский инклюзивный конкурс детских рисунков
13:09«Эшколот» продолжает медленное чтение Агнона
12:34ГМИИ покажет «Тайную вечерю» Дмитрия Крымова
11:47Как переживают пандемию креативные кластеры Берлина и Москвы?Все новости