Премьера фильма «Ревайлдинг: новая парадигма сохранения природы»

Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.

Природа строит себя длинными цепочками. Когда обрывается один из участков цепи, за ним сыплются и другие. Так происходит с исчезновением отдельных видов животных в лесах. Но есть и обратная связь. Как только искусственным образом удается вернуть в это циклическое движение исчезнувший вид, старые связи постепенно начинают восстанавливаться. Например, если в леса, из которых исчезли волки, возвратить их — а волки играют тут ведущую и руководящую роль, — то за ними подтянутся обратно бобры или отдельные виды птиц. Это уже подтвердили опыты в заповедниках США.

Программа «Дикая Европа» только звучит так по-варварски. На самом деле речь идет о возвращении ключевых животных в лесные массивы Старого Света. Чего можно ждать от этой попытки — об этом рассказывает фильм режиссера Винсента Перацио «Ревайлдинг: новая парадигма сохранения природы» (Германия — Франция, 2019 год, 52 мин.).

Фильм Перацио будет показываться сегодня на Кольте дважды — в 12:00 и в 19:00.

После первого сеанса фестиваль пригласил к обсуждению фильма интересных спикеров — научного руководителя программы по сохранению биоразнообразия WWF Владимира Кревера и сотрудника заповедника Тигирекский Людмилу Пожидаеву. Послушать их можно будет в 13:00 в YouTube.

После вечернего сеанса о съемках фильма расскажет сам режиссер Винсент Перацио — в 20:00 в YouTube.

Внимание! Фильм можно увидеть только на территории РФ.

Также сегодня в 14:00 вы сможете послушать ученых, которые расскажут о том, как животные, рыбы и птицы начали возвращаться в города во время карантина.

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