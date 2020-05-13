Примите участие в дискуссии «Выжить после нефти»
Пока жизнь без ископаемого топлива кажется смелой фантазией. Но тем не менее это необходимая реальность. Обсудите это с экспертами 22 мая
Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.
Одна из многочисленных дискуссий на фестивале будет посвящена медленному, трудному, но неизбежному переходу энергетики на возобновляемые источники энергии. Как отмечают организаторы дискуссии, «к 2030 году мир планирует добывать на 50% больше ископаемого топлива, чем возможно в рамках сценария 2°С, и собирается построить вдвое меньше электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), чем необходимо для достижения целей Парижского соглашения».
Это означает, что до полного перехода на ВИЭ еще далеко — и очень далеко. Что мешает этому процессу? Какие препятствия стоят на его пути? Как вообще будет выглядеть мир без нефти и газа? Как преодолеть возникающие на этом пути сомнения?
Обо всем этом пойдет речь в онлайн-дискуссии с участием экспертов, которую проведет 22 мая с 17:00 до 18:30 кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, генеральный директор ассоциации «Цель номер семь» Татьяна Ланьшина.
Вы можете послушать эти дебаты и принять в них участие, если вы вовремя зарегистрируетесь вот здесь.
Прежде чем присоединиться к зум-конференции, мы советуем вам почитать текст Татьяны Ланьшиной, где она дает широкий научный обзор вопросов, обычно возникающих у людей, когда речь заходит о такой радикальной перемене в устройстве окружающих нас — в опосредованном и прямом виде — источников энергии.
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