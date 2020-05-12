Смотрите онлайн-премьеру фильма «Поколение Грета» 21 мая
Фестиваль Ecocup Green Talks впервые в России представляет фильм Симона Кесслера о девяти юных климатических активистках со всего света
Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.
Фестиваль — это четыре премьерных фильма о самых острых вопросах и вызовах экологии и о борьбе за сохранение климатического баланса на планете, онлайн-дискуссии, лекции и подкасты.
Фильм открытия фестиваля — французское документальное кино, спродюсированное агентством France Press, режиссера Симона Кесслера «Поколение Грета» (2020 год, 54 мин.). Фильм рассказывает о девяти климатических активистках в возрасте от 12 до 24 лет из стран от США до Филиппин, от Эквадора до Кении, которые разделяют вместе с Гретой Тунберг ценности нового поколения: они с тревогой хотят и требуют оградить мир от климатической катастрофы.
Что ими движет, чего конкретно они хотят добиться, что вызывает у нас страх, какие инструменты борьбы они используют? На эти вопросы стремится ответить фильм «Поколение Грета».
Фильм можно будет увидеть 21 мая на двух онлайн-сеансах — в 14:00 и в 19:00 по Москве.
После первого показа состоится онлайн-дискуссия с участием Аршака Макичяна, известного молодого климатического активиста из Москвы, инициатора движения Fridays for Future в России. Вот здесь вы можете почитать разговор с Аршаком о том, как он пришел к идее климатического протеста.
После показа в 19:00 пройдет Q&A c режиссером фильма Симоном Кесслером.
Внимание! Фильм можно будет увидеть только на территории РФ.
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