Что вы делали 19 августа?

Удивительно, но важнейшее событие российской истории почти не отрефлексировано в кино. Неудавшаяся попытка реставрации, только ускорившая распад Союза и создание российской государственности, — тема, словно бы негласно табуированная, о которой даже непонятно как говорить, а потому ее в кино показывают «либо хорошо, либо никак». Август 91-го не упоминается в мейнстримном кино, оставаясь темой для маргиналов — ТВ-продакшена, рафинированного дока или кино второго эшелона. Впрочем, чем дальше от 91-го, тем менее восторженным и тенденциозным становится взгляд кинематографа на август того года.

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«NO-ONE»Режиссеры Владимир и Лев Прудкины (2017)

Влад (Георгий Марченко) — молодой дипломат, который встречается с дочкой секретаря обкома Зиной (Лиза Боярская). Дядя Влада Олег Сергеевич, генерал КГБ, женат на актрисе Тамаре. Тамара играет в любительском эротическом кино Влада. Олег Сергеевич ее ревнует, как Отелло. Желая отомстить дяде, Влад высылает ему видеокассету с фильмом.

Все эти шекспировские страсти разгораются в августе 91-го, и кроме личных проблем у Олега Сергеевича есть дела поважнее — поддерживая старый режим, он пытается подавить «беспорядки», центром которых является окруженный живой цепью Белый дом. Но Ельцин побеждает, и генерал бежит в Крым, где уже собрались все прочие участники этой драмы: Тамара отдыхает там с сыном, а Влад прибывает на день рождения Зины. Курортная идиллия становится ареной кровавой развязки, которая явно читается как эхо больших политических катаклизмов.

Фильм закрывает документальная хроника; в одном из кадров на секунду мелькает лицо Владимира Путина.

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