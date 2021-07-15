VR, кошмар и коронаапокалипсис

© Amimafest Zagreb

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Главные фестивали начала лета, не в силах больше обходиться без зрителей, начали делать первые шаги к выходу из карантина. Загребский Animafest в начале июня шел полностью вживую, и пусть гостей было меньше обычного — восторг от «возвращения в нормальную жизнь» тех, кто смог добраться до Хорватии, с первого дня поднял градус фестиваля очень высоко. Фестивальная тусовка — это главная радость, а иногда и стимул для аниматоров, большинство из которых делает свои фильмы, сидя в одиночестве. Как сказал русский режиссер Иван Максимов: «Я не буду отправлять свой новый фильм никуда, пока границы не откроются. Зачем нужен фестиваль, если туда нельзя поехать?»

Трейлер Animafest

Анси в середине июня шел в «гибридном формате», исключив из онлайн-показов конкурс полных метров, телевизионной продукции и VR. Те, кто смог добраться до Франции, транслировали счастье через соцсети, к тому же толп и огромных очередей на показы, которые мучили участников знаменитого фестиваля в последние годы, в этот раз не было.

Расскажу о лучших фильмах Загреба и Анси — источников самых важных анимационных хитов года.

Анимированный постер фестиваля в Анси

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