«Это практически “Бриджит Джонс”»

В середине ноября на Санкт-Петербургском международном культурном форуме прошел уже второй по счету коллоквиум Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ). Иностранные критики и кураторы фестивалей три дня смотрели новейшие российские фильмы, а потом делились впечатлениями на круглом столе.

Программа, подготовленная кинокритиками Андреем Плаховым и Константином Шавловским, была разбита на три части. В первый день участники коллоквиума смотрели фильмы учеников Александра Сокурова — «Дылду» Кантемира Балагова и «Мальчика русского» Александра Золотухина, а также «Воскресенье» Светланы Проскуриной. Второй день был посвящен жанровому кино: показывали «Братство» Павла Лунгина, «Текст» Клима Шипенко, «Я худею» Алексея Нужного и «Быка» Бориса Акопова. На третий день показали фильмы, снятые женщинами-режиссерами: «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой, «Сердце мира» Наталии Мещаниновой и «Верность» Нигины Сайфуллаевой. Авторы всех картин представляли их лично.

Алиса Саймон (США)

Кинокритик, куратор Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс, Международного кинофестиваля в Чикаго, Международного кинофестиваля в Дубае. Публикуется в Variety, The Village Voice, Sight & Sound, CinemaScope.





В коммерческих, мейнстримных фильмах, вошедших в программу, мне бросился в глаза один момент: там явно присутствуют предубеждения против мусульман и персонажей из Средней Азии. Это меня сильно обеспокоило. Мне также показалось примечательным, что отрицательные герои постоянно цитируют классическую русскую литературу. Это должно их как-то извинить? И еще одна странная мысль вдогонку: мы, американцы, знаем, что в классической русской литературе персонажи всегда хотят остаться безнаказанными, но им это никогда не удается. Мне показалось, что эта тема в том или ином виде присутствовала во многих фильмах.

Меня обрадовало, что в России появилась «сокуровская школа», которую представляют молодые режиссеры Кантемир Балагов и Александр Золотухин. Теперь я очень жду нового фильма Киры Коваленко. Но самым сильным и самым интересным для меня стал третий день программы, когда мы посмотрели три картины о женщинах и женской сексуальности: «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой, «Сердце мира» Наталии Мещаниновой и «Верность» Нигины Сайфуллаевой.









Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU