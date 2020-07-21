Пять удивительных проектов science art

Таракан-киборг из проекта 18 Apples «Mindcontrolled Cyborgroach» © cargocollective.com/18apples

Киборг Кафки

Таракан ползет по поверхности стола пьяной походкой: его шатает, дергает из стороны в сторону, словно все шесть лап отказались слушать мозг. На антенны таракана прикреплены электроды, а на спине болтается чип. Рядом с киборгом-насекомым сидит человек, чья голова тоже облеплена электродами. Они подслушивают мысли: «Направо, таракан, поверни направо. Если бы я был тараканом, я бы повернул направо». От убедительности собственных команд голова склоняется к правому плечу. Насекомое подается телепатии — и поворачивает. «А теперь налево. Налево, — голова покорно опускается к другому плечу, а глаза въедаются в спинку насекомого. — Ну же, дружище, налево». Мысли человека превратились в сигналы энцефалограммы, пролетели по беспроводной сети и стали электрическими стимулами, которые побежали по электродам на антеннах насекомого. Через интерфейс мозг—компьютер малая часть сознания сбежала из тела человека в тело таракана — и его мотнуло влево.

Этого «Мыслеуправляемого киборга-таракана» («Mindcontrolled Cyborgroach») создала российская сайнс-арт-группа «18 яблок». Они смотрели, как взаимодействуют две нервные системы: когнитивные процессы переводили с языка нейронов мозга человека на язык нервной системы насекомого — и получилось похлеще «Превращения» Кафки. Художник Ипполит Маркелов пытался физически ощутить, как таракан выполняет поворот направо или налево. Маркелов рассказывает, что в какой-то момент мыслепредставления начинаешь ассоциировать себя с объектом, которым управляешь: так же, как, когда ведешь автомобиль, начинаешь чувствовать его габариты.

Балерина из проекта 18 Apples «Mindcontrolled Mioperformance» © cargocollective.com/18apples

После мыслеуправляемых тараканов «18 яблок» взялись за балерин. В проекте «Mindcontrolled Mioperformance» через нейроинтерфейс взаимодействуют уже два человека: один перформер представляет пластический рисунок танца, второй — танцующая балерина, к телу которой прикреплены электроды, вызывающие сокращение мышц. Перформер мысленными командами управляет движениями балерины. И, когда пластика танца ему не нравится, перформер в нейроинтерфейсе посылает команду. В правой руке балерины мышцу кольнуло, сжало — и она понимает, что надо уходить вправо.

Проекты мыслеуправляемых живых существ фокусируют внимание на страхах человека: можно ли с помощью нейроинтерфейса манипулировать сознанием, управлять человеком? Чем является такое взаимодействие — дирижированием или управлением? И где проходит граница допустимого в применении технологий?

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU