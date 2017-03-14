Исаакиевский собор хотят освободить от музейных экспонатов к Пасхе

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Власти Петербурга предложили директору Государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор» Николаю Бурову до 16 апреля, дня православной Пасхи, освободить здание Исаакиевского собора от музейных экспонатов и перевезти их в другое место.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Министерству культуры. Сам Буров от комментариев оказался.

По сведениям одного из них, речь идет об устном распоряжении, другой уточнил, что предполагается переоформление предметов из Исаакиевского собора на другой музей. «По сути, речь идет об объединении двух музеев — Исаакиевского собора и истории Петербурга. Есть понимание, что надо объединить музеи и как-то ускорить процесс [передачи Исаакиевского собора РПЦ]», — заявил он.

В ГМП «Исаакиевский собор» подтвердили, что обсуждается перевозка экспонатов в Государственный музей истории Петербурга. Директор этого музея Александр Колякин готов их принять «исходя из элементарного корпоративного братства готов принять». «Мы сказали, что поможем коллегам. Музейная коллекция не должна оставаться на улице», — сказал Колякин.

Ранее также сообщалось, что в результате передачи Исаакиевского собра в ведение РПЦ могут потерять работу 158 сотрудников ГМП «Исаакиевский собор».

Решение городских властей передать Исаакиевский собор не позднее 1 марта 2019 года в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет вызвало споры и конфликты, жители Петербурга провели акции протеста, в самой крупной из них — 28 января на Марсовом поле — приняли участие около двух тысяч человек. Против передачи Исаакиевского собора выступили деятели культуры, в частности, директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.

13 марта в Смольнинском районном суде Петербурга началось рассмотрение административного дела по иску группы петербуржцев против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

18 марта на Марсовом поле пройдет согласованный Смольным марш в защиту Петербурга, одной из главных тем которого станет вопрос о передаче Исаакиевского собра РПЦ, передает «Росбалт».

P.S. В ГМП «Исаакиевский собор» назвали невозможным вывоз экспонатов к 16 апреля. «Наша сторона отклоняет 16-е число, потому что это физически невозможно организовать, чтобы соблюсти все требования, предписанные законом. Не готовы объекты для приема экспонатов, намечены только объемы», — цитирует «Интерфакс» главного хранителя музея Мансура Доминова.

По его словам, городские власти действительно предложили переместить экспонаты из Исаакиевского собора в Музей истории Петербурга, но конкретные сроки не назначены. «Я никаких распоряжений не видел и знаю об этом из СМИ. У меня нет никаких приказов, распоряжений — кругом только обсуждения, какие-то предложения», — сказал Доминов.

В Исаакиевском соборе около 26 тысяч перемещаемых экспонатов. «Если все выстраивать так, как требует закон, согласно инструкции, это не так просто. Дата 16 апреля — она абсолютно надумана. Откуда она взялась, мы не знаем. Она нереальна», — добавил главный хранитель ГМП «Исаакиевский собор».



