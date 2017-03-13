В Петербурге начался суд по иску против передачи Исаакиевского собора© Тимур Гудков
Сегодня, 13 марта, в Смольнинском районном суде Петербурга началось рассмотрение административного дела по иску группы петербуржцев против передачи Исаакиевского собора РПЦ.
В переполненный зал суда не смогли попасть некоторые из журналистов, и судья Татьяна Матусяк разрешила им следить за процессом из коридора при открытой двери, передает «Интерфакс».
Также судья удовлетворила ходатайство одного из истцов, депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, о привлечении в процесс в качестве заинтересованных лиц Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», РПЦ, Комитета по культуре Петербурга и Министерства культуры РФ.
Помимо Вишневского истцами являются три местных жителя, ответчик — Комитет имущественных отношений Петербурга.
Ранее судья Матусяк рассматривала дела о демонтаже мемориальных досок Карлу Маннергейму и Александру Колчаку в Петербурге, отклонив иск о демонтаже первой из них и постановив снять вторую.
Решение городских властей передать Исаакиевский собор не позднее 1 марта 2019 года в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет вызвало споры и конфликты, жители Петербурга провели акции протеста, в самой крупной из них — 28 января на Марсовом поле — приняли участие около двух тысяч человек. Почти 215 тысяч подписей собрала онлайн-петиция «Требуем остановить передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ!».
Против передачи Исаакиевского собора также выступили деятели культуры, в частности, директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.
P.S. Представитель Комитета имущественных отношений Петербурга заявила на сегодняшнем судебном заседании, что комитет не получил от РПЦ официального заявления о передаче Исаакиевского собора, поэтому распоряжение КИО о порядке подготовки к передаче собора РПЦ «не несет правовых последствий».
«Заявления от религиозной организации в установленном федеральным законом порядке не было подано. Решение не может быть принято в его отсутствие», — цитирует преставителя комитета «Интерфакс».
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