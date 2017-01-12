У Исаакиевского собора пройдет акция против его передачи РПЦ

13 января в Петербурге у входа в Исаакиевский собор соберутся противники его передачи в ведение Русской Православной Церкви. Акция пройдет в формате встречи с депутатами.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского.

«Мы хотим собрать расширенный оргкомитет будущей кампании в защиту Исаакиевского собора. Для этого мы хотим посоветоваться с петербуржцами, продумать будущие публичные акции», — сказал Вишневский.

По его словам, акция, в которой примут участие представители «Яблока», «Справедливой России» и «Партии роста», будет проводиться в формате встречи с депутатами, не требующей предварительного согласования.

«Законодательство не запрещает приносить плакаты на встречу с депутатами. Запретов на использование звукоусиливающей аппаратуры тоже нет, но мы вряд ли будем ее использовать», — добавил депутат.

О том, что городские власти решили передать Исаакиевский собор Петербургской епархии РПЦ к концу 2017 года, стало известно 10 января.

В июле 2015 года Петербургская епархия РПЦ обратилась в комитет имущественных отношений с просьбой о передаче Исаакиевского собора из городской собственности в ведение РПЦ.

Против этой идеи высказался министр культуры Владимир Мединский. В сентябре 2015 года правительство Петербурга приняло решение о сохранении здания собора в оперативном управлении СПБ ГБУК «Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор"».

Обсуждение передачи Исаакиевского собора возобновились в августе 2016 года. По словам вице-губернатора Владимира Кириллова, «даже патриарх обратился к президенту Владимиру Путину, чтобы собор передали РПЦ».

Как сообщает «Фонтанка.ру», сегодня, 11 января, активисты молодежного демократического движения «Весна» провели акцию против передачи Исаакиевского собора, вывесив на его колоннаде баннер «Не РПЦ».

Онлайн-петиция «Требуем остановить передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ!» собрала более 100 тысяч подписей.

P.S. «Мы полагаем, что при передаче Исаакиевского собора сохранение за ним нынешних музейных функций возможно лишь теоретически. — прокомментировали «Росбалту» в Министерстве культуры РФ. — Совместное использование музея и действующего храма сопряжено с целым рядом сложностей, в том числе кардинальным различием предметов реализации музейных и религиозных функций».



