Опубликован официальный документ о передаче Исаакиевского собора РПЦ© GetBg.net
На сайте комитета по имущественным отношениям Петербурга размещено распоряжение, согласно которому Исаакиевский собор в первой половине 2019 года будет передан в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви на 49 лет.
В приложении к документу указано, что до 1 марта комитет по имущественным отношениям и комитет по культуре должны определить возможность изъятия собора из оперативного управления музея, до 1 июня необходимо представить сведения о составе музейных предметов и коллекций, в течение двух лет предполагается заключить договор об их передаче в безвозмездное пользование.
После этого в течение трех месяцев предписывается изъять собор из оперативного управления музея, обеспечить государственную регистрацию прекращения права оперативного управления музея на здание храма и передать собора в безвозмездное пользование РПЦ на срок 49 лет.
Распоряжение датировано 30 декабря 2016 года, поэтому Исаакиевский собор должен перейти под управление РПЦ не позднее 1 марта 2019 года.
10 января стало известно, что к концу 2017 года Исаакиевский собор по решению городских властей будет передан Петербургской епархии РПЦ, сохранив при этом музейные функции.
В Министерстве культуры считают, что «при передаче Исаакиевского собора сохранение за ним нынешних музейных функций возможно лишь теоретически».
Онлайн-петиция «Требуем остановить передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ!» собрала более 130 тысяч подписей.
11 января активисты молодежного демократического движения «Весна» вывесили на колоннаде Исаакиевского собора баннер «Не РПЦ». На 13 января у входа в Исаакиевский собор запланирована акция против его передачи РПЦ, которая пройдет в формате встречи с депутатами.
Cегодня, 12 января, против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступил председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин, а вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов заявил, что юридически собственником здания Исаакиевского собора останется город Петербург. «Исходя из этого, мы обязаны будем нести расходы по содержанию Исаакиевского собора как объекта охраны в надлежащем состоянии», — сказал Мокрецов.
Вице-губернатор также сообщил, что РПЦ может лишиться права пользования собором, если не будет соблюдать планирующийся к заключению договор с властями Петербурга о сохранности музейных объектов.
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