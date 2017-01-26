Директор Эрмитажа призвал отложить передачу РПЦ Исаакиевского собора© Euromag.ru
Генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский обратился к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу с просьбой временно отозвать ходатайство Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора.
Сообщение, в котором изложено содержание письма директора Эрмитажа патриарху, опубликовано на сайте Союза музеев России.
По мнению Пиотровского, в ведение РПЦ уже «переданы практически все храмы и иные сооружения, необходимые для возрождения полноценной религиозной жизни в России и речь сегодня идет о считанных объектах, имеющих знаковое, особое значение не только для церкви, но и для всего многоконфессионального, многонационального российского общества».
«В своем письме М.Б. Пиотровский выразил убеждение, что мир в душах людей и согласие в обществе важнее любого имущества и предложил Патриарху рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской Епархии о передаче Исаакиевского собора. Это, по мнению Президента Союза музеев России, позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение», — говорится в сообщении.
10 января стало известно, что Исаакиевский собор по решению городских властей будет передан Петербургской епархии РПЦ.
Это решение вызвало споры и конфликты, жители Петербурга провели у собора акции протеста, в Министерстве культуры считают, что «при передаче Исаакиевского собора сохранение за ним нынешних музейных функций возможно лишь теоретически».
Онлайн-петиция «Требуем остановить передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ!» собрала более 200 тысяч подписей.
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