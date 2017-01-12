В 2017 году Исаакиевский собор передадут РПЦ

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Правительство Петербурга обсуждает планы передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви.

Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на чиновников правительства, губернатор Георгий Полтавченко «поставил задачу: передать собор к декабрю 2017 года».

По мнению источников издания, «задача абсолютно нерешаемая из-за бумажной волокиты, скорее всего, реальный срок — 2019 год».

Информацию о том, что вопрос передачи собора РПЦ рассматривается, подтвердили в комитете имущественных отношений Петербурга, отметив, что никаких окончательных решений пока не принято.

В июле 2015 года Петербургская епархия РПЦ обратилась в комитет имущественных отношений с просьбой о передаче Исаакиевского собора из городской собственности в ведение РПЦ.

Против этой идеи высказался министр культуры Владимир Мединский. В сентябре 2015 года правительство Петербурга приняло решение о сохранении здания собора в оперативном управлении СПБ ГБУК «Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор"».

По словам вице-губернатора Владимира Кириллова, обсуждение передачи Исаакиевского собора возобновились в августе 2016 года. «Даже патриарх обратился к президенту Владимиру Путину, чтобы собор передали РПЦ», — отметил он. На вопрос, почему правительство изменило свое решение, Кириллов ответил: «Есть закон, и мы его должны исполнять, представители РПЦ имели право, например, пойти в суд».

Собор преподобного Исаакия Далматского был построен в 1819–1858 годах, в 1948 году он стал музеем. В 1990 году в соборе была проведена первая церковная служба, сейчас они проходят регулярно по праздникам и воскресным дням.

Сейчас Исаакиевский собор находится в собственности города и является частью государственного музея-памятника вместе со Спасом-на-Крови и Сампсониевским соборами. Ранее в комплекс также входил Смольный собор, служивший концертно-выставочной площадкой. В конце 2015 года он был передан Петербургской епархии РПЦ.

Контракт директора музея «Исаакиевский собор» Николая Бурова, неоднократно выступавшего против передачи Исаакиевского собора РПЦ, истекает в июне 2017 года.



