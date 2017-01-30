Передача Исаакиевского собора РПЦ приведет к увольнению 158 музейных работников

Передача Исаакиевского собора РПЦ приведет к увольнению 158 музейных работниковАкция против передачи Исаакиевского собора РПЦ на Марсовом поле
Петербург, 28 января 2017 года© Михаил Роскин / Twitter
В результате передачи Исаакиевского собра в ведение РПЦ потеряют работу 158 сотрудников Государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор».
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ГМП «Исаакиевский собор» Николая Бурова.
«В жизни музея наступают серьезные изменения, которые коснутся и жизни сотрудников. Как ни просчитывай, получается, что 158 человек при изъятии Исаакиевского собора нужно будет трудоустраивать. Нынешняя ситуация на рынке труда не такая, чтобы человек беззаботно относился к таким угрозам. Мне очень жаль, потому что это специалисты, которые воспитывались этим музеем и работали на него многие годы, а кое-кто и десятилетия», — сказал Буров.
«Самое интересное — как назвать то, что останется от ГМП "Исаакиевский собор" в случае изъятия Исаакиевского собора. — продолжил директор. — Хор, когда вышел из Смольного собора и попал в цыганское свободное плавание, стал называться "Концертный хор Санкт-Петербурга". После передачи Исаакиевского собора нам нужно будет придумывать новое имя и полностью изменять устав нашей организации. Не будет больше ГМП "Исаакиевский собор».
Ранее из состава государственного музея-памятника в ведение РПЦ были переданы Смольный и Сампсониевский соборы. Буров предположил, что следующими могут стать храм Спаса на Крови и Петропавловский собор.
10 января стало известно, что Исаакиевский собор по решению городских властей будет передан Петербургской епархии РПЦ. В Министерстве культуры считают, что «при передаче Исаакиевского собора сохранение за ним нынешних музейных функций возможно лишь теоретически».
Решение о передаче собора вызвало споры и конфликты, жители Петербурга провели акции протеста, в самой крупной из них — 28 января на Марсовом поле — приняли участие около двух тысяч человек. Почти 207 тысяч подписей собрала онлайн-петиция «Требуем остановить передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ!».
Директор Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский обратился к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу с просьбой временно отозвать ходатайство Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора, чтобы «остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение». В ответ представитель Петербургской епархии назвал нынешний статус собора кощунственным и посоветовал Пиотровскому следить за его собственным музеем, напомнив о проходящей в Эрмитаже выставке Яна Фабра.
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