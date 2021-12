Женские шахматы: прошлое или будущее?

После того как Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила 2022 год Годом женщины в шахматах, возникло много вопросов о целесообразности такого решения. Способна ли эта акция увеличить количество женщин в профессиональных и любительских шахматах, как это скажется на призовых фондах турнира и будет ли это способствовать долгожданному равенству между мужчинами и женщинами в этом спорте? В связи с этим многие задумались, что значит «женщина в шахматах» для международного сообщества — и нужно ли в принципе разделять шахматы по гендерному признаку? Чтобы разобраться в ситуации, шахматный клуб «Ферзинизм» провел собственное расследование и взял комментарий у профессиональных представительниц шахматной индустрии — Алины Бивол (международный мастер, гроссмейстер среди женщин) и Жанны Лажевской (кандидат в мастера спорта по шахматам, судит и организует шахматные турниры).

Шахматы — это новый черный

До середины XIX века представить женщину, играющую на шахматном турнире или в клубе за доской, было практически невозможно. Причина скрывалась не в нежелании женщин играть в шахматы, а в том, что все турниры были сугубо мужскими, а в шахматные клубы женщин — как правило, жен и дочерей игроков — пускали только в качестве зрителей. Первый женский турнир на региональном любительском уровне состоялся только в 1884 году, а на профессиональную международную арену женщин допустили только в 1927-м, когда прошел первый Чемпионат мира по шахматам среди женщин. Для сравнения: первый Чемпионат мира по шахматам среди мужчин состоялся в 1886-м — почти на 50 лет раньше. Пока мужчины боролись за звание чемпиона мира по шахматам (и приличный призовой фонд) на профессиональном уровне, женщины только начинали участвовать в шахматных соревнованиях как любители.

Сейчас такая разница уже кажется архаизмом, однако, согласно данным из рейтинга ФИДЕ, количество активных игроков в шахматы среди женщин и сейчас составляет чуть больше 15% от всего количества игроков (по состоянию на октябрь 2021 года — 1 027 144 игрока). Причем роста числа женщин-шахматисток не наблюдается — в сравнении с январем 2020 года общее количество шахматистов увеличилось на 25% (по состоянию на январь 2020 года — 771 484 игрока), число шахматисток же осталось практически неизменным.

Вячеслав Шварц. Сцена из домашней жизни русских царей. 1865 © Государственный Русский музей

«Ферзинизм»: ФИДЕ объявила 2022 год Годом женщины в шахматах. Слышали ли вы что-либо об этом и как вы к этому относитесь?

Алина Бивол: Я слышала о том, что в ФИДЕ решили наконец сделать что-то полезное для женщин. Конечно, это очень приятная новость, поскольку, на мой взгляд, женщины в шахматах очень сильно обделены в плане поддержки и нам действительно не хватает крупных турниров, классных мероприятий. Нельзя сказать, что все, что делается в шахматах, ориентировано только на мужские турниры — в открытых турнирах женщины тоже могут участвовать. Но по большей части все внимание отдается мужчинам.

Как показывает практика, мужчинам гораздо проще и зарабатывать, и получать рекламные или спонсорские контракты, потому что они просто играют в шахматы сильнее. И если Международная шахматная федерация решила поддержать женщин, то я буду очень рада.

Жанна Лажевская: Да, я об этом слышала. Как процесс и движение в сторону более равного мира это, безусловно, хорошо. Хотя вряд ли мы увидим действительно системные изменения, которые могли бы существенно исправить гендерное распределение в шахматах. То есть минимальная планка для женских призов в опенах ФИДЕ в 2022 году — это классно, но до равных призовых фондов у мужских и женских турниров или тем более до отмены деления турниров на общие и женские еще очень и очень далеко.

Конечно, одним из поводов для всплеска интереса к шахматам стал сериал «Ход королевы» от Netflix, вышедший в 2020 году. Благодаря ему оказалось, что шахматы — это новый черный, а игра в шахматы — круто, зрелищно и волнительно. Но сериал одновременно подчеркнул различия между женскими и мужскими шахматами — и различия в отношении к ним.

Кадр из сериала «Ход королевы» © Netflix

«Ферзинизм»: Можете поделиться своим мнением о сериале?

Бивол: Когда «Ход королевы» вышел, мне написал знакомый журналист, который ведет спортивную колонку в подмосковной газете и по всем шахматным вопросам обращается ко мне. После просмотра сериала я уже предвкушала его сообщение и готовила ответ на вопрос: «Что за ∗∗∗∗∗ я посмотрела?» — настолько нереалистичным мне показалось все, происходящее в сериале. Конечно, красивая картинка, красивые актеры, драматургия, работа оператора — да, это очень крутой сериал, если не смотреть на сюжет.

Как женщина в шахматах, я даже ощутила, что этот сериал по мне словно ударил, потому что я-то понимаю, что ни со мной, ни с другими женщинами такого никогда не будет. Глядя на то, как Бет Хармон всех обыгрывает, мне даже стало немного грустно от того, чем я занимаюсь. Я осознала, что сейчас появится очень большой миф о том, что в шахматы вот так можно прийти, бахнув «Атаракса» [1] какого-нибудь, и тебе всю партию на потолке нарисуют. Поэтому, скорее, меня этот сериал расстроил, нежели впечатлил.

Кадр из сериала «Ход королевы»: главная героиня проигрывает шахматные партии во время галлюцинаций © Netflix

Лажевская: Конечно, я смотрела «Ход королевы». Очень классный массовый сериал, качественно сделанный — была очень рада увидеть знакомые партии и позиции (здесь нельзя не отметить роль Каспарова, который консультировал создателей по многим шахматным вопросам и подобрал прекрасную партию для финальной части), знакомые прообразы и удачно переданный дух шахматной борьбы. Понятно, что какие-то отдельные моменты никогда не могли случиться в реальном шахматном мире, но они так удачно вписались в общую атмосферу фильма, что совершенно не раздражали.

Еще сериал близок мне тем, что ввел новый образ в культуру. Мне ужасно нравится, как в современном мире, где восприятие искусства — не индивидуализированное, а общее, коллективное, удачно сделанное кино (в плане массовой популярности) дарит вторую жизнь вещам и людям, которыми до этого интересовались отдельные ботяры/задроты. После «Queen's Gambit» шахматы стали интересны и узнаваемы, вписались в мир современных клишированных образов, стали своего рода легко узнаваемым шаблоном, и это здорово! Здорово, потому что шахматы очень долго были элитарной игрой, и образ человека, играющего в шахматы, был в культуре связан с мужской фигурой. После сериала, во-первых, появился новый интересный женский образ, а во-вторых, сами шахматы стали более популярными, более массовыми, и вход в них, соответственно, стал более доступным для женщин.

Алина Бивол © Евгений Суров / © Евгений Суров / chess-news.ru

* * *

Стоит обозначить, что речь идет в первую очередь о профессиональных шахматах и о тех шахматистах и шахматистках, которые играют в рейтинговых турнирах, поскольку данные о росте основываются на официальной статистике из рейтинговых списков ФИДЕ. Статистику любительских шахмат оценить сложно, однако продажи шахматных принадлежностей (обучающей литературы и шахматных досок) в России в ноябре после выхода сериала «Ход королевы» выросли на 48%. Кроме того, рост игроков был спровоцирован активным переходом шахмат в дистанционный формат во время пандемии. С ослаблением ограничений шахматисты, заинтересовавшиеся игрой в интернете, начали играть в рейтинговых турнирах уже в офлайне. И все же между турнирами в реальной жизни и в онлайне есть одно заметное отличие: как правило, из-за простоты организации онлайн-турниры могут быть смешанными по возрасту, рейтингу и полу, чего не скажешь о турнирах в офлайне.

Многие ругают онлайн-шахматы за возможность «читерства» с использованием шахматного компьютера, однако игра в интернете вносит свой вклад в демократизацию шахмат. Например, число пользователей платформы Chess.com с декабря 2020 года до настоящего времени выросло с 50 млн до 72 млн, а на игровом сервисе Lichess в марте 2020 года было сыграно 55 млн игр в шахматы, а в марте 2021-го — 100 млн. В период пандемии многие профессиональные турниры были переведены в онлайн, а некоторые шахматисты даже проводили собственные турниры с солидным призовым фондом.

Число женщин-шахматисток в онлайне также увеличилось как благодаря сериалу, так и вследствие развития гибридного формата игры: число новых пользователей — женщин на платформе Chess.com выросло с 22% до 27%. Онлайн открывает и новые возможности для профессиональных шахматисток: помимо игры в турнирах это, например, возможность проводить стримы, как Александра Ботез и Анна Рудольф.

* * *

«Ферзинизм»: Жанна, играешь ли ты в шахматы в онлайн-режиме? Замечала ли ты, что в сравнении с традиционным форматом здесь участвует больше шахматисток?

Лажевская: Регулярно играю онлайн на Lichess, реже на Chess.com, но нет, никогда не обращала внимания на пол соперников. Никогда за этим не следила. Наверное, в этом вопросе мое мнение не очень показательно. Я слишком давно в шахматах — обращаю внимание только на дебюты и стиль игры соперников. Да, и слишком много партий играю в быстром (блиц) и супербыстром (минута на партию) режимах — там уже не до просмотра профиля соперника.

Нина Кашина (Памятных). В доме отдыха «Абрамцево». 1934 © Государственный Русский музей

Борьба за стереотипы?

Рост популярности шахмат заострил тему гендерной сегрегации в этом виде спорта. Хотя создатели сериала «Ход королевы» построили сюжет вокруг вымышленной героини Элизабет Хармон, в сценарий они ввели и персонажей из реальной жизни — например, Нону Гаприндашвили. По сюжету во время матча Хармон — Боргов (вероятно, прототипом которого являлся гроссмейстер Борис Спасский) комментатор объявляет, что Нона Гаприндашвили «является чемпионкой мира среди женщин, но никогда не сталкивалась с мужчинами». Однако в реальной жизни к 1968 году Нона Гаприндашвили уже сыграла как минимум с 59 мужчинами, трое из которых стали чемпионами мира в течение своей карьеры. Шахматистка подала иск на компанию Netflix, требуя компенсации за клевету.

В иске сторона Гаприндашвили приводит аргументы о том, что в действии одноименного романа, на котором основан сериал, имя Гаприндашвили на протяжении всего сюжета остается для Бет Хармон вдохновляющим примером первой женщины, которая прокладывает свою шахматную карьеру среди мужчин. В сериале же этот образ нивелируется с целью «нагнетания драмы» путем откровенной лжи и клеветы. Сторона истицы подчеркивает, что Гаприндашвили в своем публичном заявлении довела до сведения Netflix, что считает эту фразу клеветой, и потребовала извинений, на что компания ответила, что характер заявления, пусть даже и ложного, «безобиден» и клеветой не является. Отказ Netflix от принятия ответственности за свои действия и стал предметом иска Гаприндашвили как проявление «сексизма и оскорбительной лжи».

В исковом заявлении также приводятся выдержки главы из книги Гаприндашвили, посвященной борьбе с дискриминацией, где она описывает, как сложно ей было в течение своей карьеры преодолевать стереотип о том, что женщины играют хуже мужчин. Кроме того, Нона Гаприндашвили подчеркивает, что женские шахматы не нуждаются ни в каких привилегиях и льготах. Само выделение термина «женские шахматы» ошибочно.

Нона Гаприндашвили. 1975 © Nationaal Archief

* * *

«Ферзинизм»: Как вы относитесь к иску, который подала Нона Гаприндашвили в адрес корпорации Netflix?

Бивол: Ну, когда я прочитала эту новость, я начала громко смеяться, потому что я понимаю, что никакой суд она в жизни, наверное, не выиграет, поскольку сериал художественный. То есть, добавив одну сноску на пятой строчке титров, Netflix может сказать: «Нона Терентьевна, до свидания». Если честно, я думаю, что ее просто кто-то на это надоумил. На мой взгляд, если и есть на что обижаться, так это на то, что Нона Гаприндашвили — грузинская шахматистка, а в сериале ее назвали российской. В остальном этот иск напоминает мне новости, которые я вижу, когда захожу на просторы интернета, к примеру: в Штатах человек отсудил, не знаю, пять тысяч долларов за то, что ему в чизбургер не положили кусок сыра. И ты думаешь: «Вот так вот оно все и работает, да?»

Поэтому у меня возникло чувство, что кто-то просто помог действительно известной и крутой шахматистке не пожалеть своего времени и влезть в эту историю, чтобы срубить легких денег. Я считаю, что она, наоборот, должна быть как минимум польщена тем, что, хотя она уже давно не играет в шахматы и кроме самих шахматистов ее уже никто не помнит, про нее рассказали в сериале от Netflix и про ее существование вспомнил весь мир. Мне кажется, здесь нельзя говорить про сексизм в отношении Гаприндашвили, просто… ну, не знаю, сценарист — дурак, перепутал что-нибудь, вот и все. Возможно, это сделано для усиления образа Бет Хармон — она такая крутая, больше ни одна женщина ничего такого никогда не делала.

Лажевская: Двойственные чувства. То, что Гаприндашвили играла с мужчинами-гроссмейстерами, — факт, и непонятно, почему в фильме подавалась другая информация. С другой стороны, в иске фигурирует немного странный список мужчин-гроссмейстеров, с которыми Гаприндашвили к 1968 году успела сыграть, — помимо реальных партнеров (Таль) есть, например, Ананд, который к тому времени еще даже не родился. Что тем не менее не отменяет в целом правомерности ее претензий по сути, особенно в той части, где она выступает против того, чтобы ее называли русской. Понимаю, как это может быть обидно грузинскому человеку, с побед которого началась славная история грузинских шахмат и доминирования грузинок в мировых женских шахматах, о которой знает весь мир еще с 1960-х годов.



По Нона Гаприндашвили. Кадр из фильма о шахматистке «Хвост кометы» (2003) По [ссылке] можно прочесть недавнее интервью с Гаприндашвили, где она подробно комментирует свою карьеру и ситуацию вокруг иска. © 24 Doc

Кубок — чемпиону

В 2021 году состоялся первый Кубок мира по шахматам среди женщин. С 1988 года Кубок мира по шахматам проводился в открытом формате [2]. Призовой фонд женского Кубка мира составил 676 250 долларов, при этом победительница (в этом году ей стала Александра Костенюк) получила 50 000 долларов. У мужчин призовой фонд составил 1 892 500 долларов, из которых победитель (Ян Кшиштоф-Дуда) получил 110 000 долларов.

Такая существенная разница объясняется в первую очередь различием в популярности мужских и женских шахмат среди международного сообщества. Мужские шахматы традиционно привлекают больше зрительского внимания и поддерживаются щедрыми спонсорскими взносами. Для поддержания финансового статуса женщинам-шахматисткам требуется гораздо больше, чем мужчинам: многим приходится давать шахматные уроки, чтобы продолжать заниматься шахматами на профессиональном уровне. Александра Костенюк в интервью журналу «Чемпионат» сообщила, что даже после победы на крупном турнире приходится возвращаться в большой спорт максимум через полгода.

Рекламные контракты тоже составляют большую часть гонорара профессионального шахматиста: например, спонсором действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена является компания Microsoft, а инстаграм гроссмейстера Сергея Карякина пестрит публикациями о сотрудничестве с букмекерской конторой «Мелбет».

Жанна Лажевская © Департамент образования и науки города Москвы

«Ферзинизм»: Как вы считаете, нужно ли разделять шахматы на мужские и женские?

Бивол: Конечно, потому что женщины играют в них гораздо хуже, и пусть в меня будут сейчас бросаться тапками, но я искренне считаю, что гендерные различия в этом спорте должны присутствовать. Женщины более импульсивны, они постоянно думают во время партии о всякой фигне помимо шахмат и поэтому не могут держать действительно серьезную концентрацию во время игры. И, конечно же, если мы говорим о конкуренции и о количестве людей, которые играют в шахматы, то в соотношении процентов женщин к мужчинам выходит, наверное, 15 на 85 — явно не в пользу женщин, которые приходят в этот спорт.

И, конечно, нам нужны свои дисциплины. Я очень хочу посмотреть, как женщины, например, в футболе пойдут играть в мужскую Лигу чемпионов. И я думаю, что здесь примерно то же самое, несмотря на то что (как очень любят говорить мужчины) женщины и мужчины не отличаются по строению мозга или по развитию логического мышления. Все это фигня, они просто никогда не были женщиной.

Лажевская: Считаю, что не нужно. Здоровая конкуренция развивает человека: чем выше средний уровень твоих соперников, тем больше человек старается, тем больше занимается шахматами и тем сильнее в конечном счете растет. Тепличные условия, отдельные турниры и отдельные утешительные призы для женщин/девочек как будто заранее снижают планку. В детских турнирах, которые я делаю для своих ребят, я никогда не делаю отдельные призы для девочек, и почти все турниры смешанные (кроме тех, которые входят в структуру Первенства Москвы, когда я провожу в своей школе четвертьфиналы среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет).

Когда я создавала свой первый призовой онлайн-турнир на Lichess во время прошлогоднего карантина, мой брат предлагал сделать отдельный приз для лучшей девочки. Я отказалась, и в итоге в первой пятерке были две девочки. На своих занятиях я крайне редко слышу какое-либо унизительное высказывание в духе «как же ты так девочке проиграл!»

Нина Лекаренко. Игра в шахматы. 1938–1939 © Блог Валерия Суркова / © Блог Валерия Суркова / «Живой Журнал»

Приз

Женщины могут принимать участие и в открытом Кубке мира, но, согласно положению, эта возможность есть только у действующей чемпионки мира по шахматам. Например, в Кубке мира 2021 года должна была участвовать Цзюй Вэньцзюнь, но она отказалась в пользу участия в других турнирах (как и в 2020-м).

Матч за звание чемпиона мира по шахматам проводится отдельно: в нем играет действующий чемпион мира и претендент — шахматист, победивший в Турнире претендентов. Призовой фонд матча в 2021 году составит около 2 млн евро, причем победитель и проигравший делят призовой фонд 60/40.

Среди женщин последний Чемпионат мира по шахматам состоялся в 2018 году. Призовой фонд для прошедшего турнира составил 450 000 долларов, из них чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь забрала 60 000 долларов.

Женщины также могут принять участие в турнире претендентов для того, чтобы побороться за право сыграть с действующим чемпионом мира, если пройдут квалификацию. Требования к квалификации очень серьезные — и пока сыграть в турнире не удалось ни одной шахматистке, женщины принимают участие в турнире претенденток на участие в матче с действующей чемпионкой мира.

Лидия Давиденкова. Шахматы. 1999 © Блог Валерия Суркова / © Блог Валерия Суркова / «Живой Журнал»

«Ферзинизм»: Алина, тебе не обидно, что у мужчин призовой фонд в два раза выше?

Бивол: Это как раз, наверное, самая больная тема. Если мы посмотрим на количество мужчин, которые могут реально хорошо зарабатывать шахматами, то приблизительно первая сотня мужчин (на основании рейтинга игроков ФИДЕ. — Ред.) живет достаточно хорошо, на мой взгляд. Они могут брать очень хорошие деньги за тренерскую работу, за работу консультантом, секундантом, не говоря о том, что они уже играют в турнирах, в которых нормальный призовой фонд.

Если мы говорим о женщинах, то, на мой взгляд, если ты не состоишь в национальной сборной или же не входишь в первые топ-10, 15, край — 20, то, к сожалению, дорогая, ты должна идти на работу, устраиваться официанткой или еще кем-нибудь, также тренировать, но за гораздо меньшие деньги, просто для того, чтобы содержать себя.

Но опять-таки здесь многое упирается в то, что женские шахматы просто не так популярны. Многие зрители предпочитают смотреть на Карлсена (Магнус Карлсен, действующий абсолютный чемпион мира. — Ред.), на Каруану (Фабиано Каруана, гроссмейстер, победитель Турнира претендентов 2018 года. — Ред.), на других сильных шахматистов, потому что они видят, что их рейтинги заметно отличаются от наших. Соответственно, зритель считает, что мы просто играем слабее, и зачем за нашей игрой смотреть? Отсюда и выходят все эти вопросы, почему нам вообще должны платить.

Бывают турниры, на которых такое разделение действительно очень заметно. Например, если мы возьмем российские турниры: в октябре стартовал Суперфинал чемпионата России. Суперфинал — это соревнование, в котором обычно играют все гранды (гроссмейстеры. — Ред.) российских шахмат, и этот турнир является финальным этапом чемпионата России. И разница в призах здесь действительно существенна: например, у мужчин первый приз будет около миллиона рублей, у женщин — около 700 000 рублей. А если мы посмотрим на последние призы, то у женщин он будет вообще в размере всего 200 000 рублей, а у мужчин уже 400 000 — 500 000. И причем Суперфинал — это еще более-менее усредненное мероприятие.

Если мы возьмем отборочный квалификационный турнир к Суперфиналу, который называется Высшая лига чемпионата России (это тоже этап чемпионата России, но предшествующий выходу в Суперфинал), то там уже призовые распределяются абсолютно, на мой взгляд, нечестным образом. И это несмотря на то, что это турнир, в который тоже надо отбираться.

Соответственно, и там нет такого, что у мужчин, например, играют 200 человек, а у женщин — 30: обычно в мужском играют человек 50, а у нас, может быть, 40, как видите, разница небольшая. Но первый приз у женщин — это 150 000 рублей, а у мужчин — 500 000, и у мужчин 30 призов, а у нас 15. При этом Высшая лига — это такой же обычный квалификационный турнир, отбор, и вот таких разделений я совсем не понимаю. И, к сожалению, для того чтобы просто поехать, оплатить работу твоего тренера, секунданта, ты просто должна попадать минимум в пятерку лучших, чтобы хотя бы немного заработать за эти десять дней. А любой мужчина может занять 15-е место и при этом заработать вполне нормальные деньги.

Хоу Ифань, четырехкратная чемпионка мира по шахматам среди женщин © Chess Rising Stars London Academy

ФИДЕ решает

На официальном сайте ФИДЕ указано, что консул ФИДЕ подтвердил объявление 2022 года Годом женщины в шахматах. Кроме того, в публикации указано, что «этот проект (Год женщины в шахматах) намечает будущий путь расширения прав и возможностей женщин в ФИДЕ с целью усиления долгосрочной поддержки и, как следствие, расширения участия женщин во всех сферах шахматной жизни. Был разработан подробный план действий, который затрагивает различные темы, связанные с маркетингом, сетевым подходом и расширенной коммуникацией». Среди предполагаемых мер будет и долгожданное увеличение финансирования женских турниров с соответствующим ростом призовых фондов, что, по мнению Александры Костенюк, станет дополнительным толчком для развития женских шахмат (интервью с Александрой вышло в 2019 году).

«Ферзинизм»: Вы сталкивались когда-то с прямой дискриминацией? Были ли какие-то высказывания в ваш адрес, связанные с тем, что вы — женщины в шахматах?

Бивол: Я, наверное, не сталкивалась с агрессивной дискриминацией, но, конечно же, сталкивалась с таким отношением, когда я играла с мужчиной. Потому что любой мужчина считает: «Ага, я играю с девочкой! Ну, значит, все, сейчас будет легко, чего с ней играть…» То есть любой мужчина, который встречается за доской с женщиной, уже чувствует себя более расслабленно, он уверен в своем победном результате. И в свой адрес я слышала такое бесконечное количество раз просто потому, что я — девочка, а значит, я могу что-то где-то сделать не так.

То есть это опять-таки к вопросу физической подготовки и в принципе шахматной подготовки. И все мужчины просто считают, что с нами очень легко разобраться. Вот когда женщина уже обнажает зубки и своей игрой показывает, что «не так-то просто меня обыграть», может быть, какой-нибудь один мужчина из ста и задумывается о том, что «нет, женщины все-таки не хуже нас в шахматах», но по факту все они так и думают.

Наверное, никогда не было такого, чтобы мне отказали в участии в турнире или куда-то бы меня не допустили только потому, что я женщина. Впрочем, в этом направлении есть и поддержка женщин: на крупных мероприятиях (это не обязательно официальное соревнование, но, допустим, коммерческий крупный турнир) организаторы порой даже рады видеть женщин среди участников. То есть они обеспечивают их особым приемом, может быть, проживанием, билетами просто для того, чтобы в их турнире играли женщины. Так что прямая жесткая неприязнь просто пока еще меня обошла стороной.

Лажевская: Не помню такого в отношении себя. Но опять-таки моя история абсолютно не показательна — первый взрослый разряд я выполнила в девять лет, в принципе, никакой любитель не мог уже меня обыграть, а в шахматном мире все решалось и решается за доской. В словах просто нет смысла, и они ничего не решают и не доказывают.

Кадр из сериала «Ход королевы». Слева — приемная мать главной героини, показанная как стереотипная женщина 1950-х. Она увлечена нарядами и транквилизаторами, однако поддерживает интерес дочери к шахматам. © Netflix

Спонсор

Осенью 2021 года ФИДЕ объявила, что в рамках проекта «Год женщины в шахматах» будет заключено партнерство с компанией Establishment Med, среди продуктов которой — производство грудных имплантов Motiva. Такое партнерство станет первым корпоративным спонсорством, направленным на развитие и поддержку женских шахмат, сообщается на сайте федерации. Рады ли этому шахматистки? Тут мнения разделились. Одни шахматистки называют такое решение сексизмом, поскольку партнерство с компанией, зарабатывающей на женских комплексах, лишь отдаленно напоминает поддержку женских шахмат, другие довольны появлению хоть какого-то крупного спонсора. По состоянию на октябрь 2021 года партнерство с Motiva — это пока единственный проект в рамках акции «Год женщины в шахматах».

«Ферзинизм»: Жанна, как ты относишься к такому решению ФИДЕ?

Лажевская: Конкретно про этот момент не слышала, но смешно. В плохом смысле этого слова.

Остается только надеяться, что подход ФИДЕ не приведет к дальнейшему разделению между мужскими и женскими шахматами, а позволит настоящим и будущим шахматистам и шахматисткам насладиться этим захватывающим и интересным видом спорта.





[1] «Атаракс» — транквилизатор. По сюжету сериала героиня принимала несуществующие таблетки «Ксанзолам», стимулирующие работу мозга и приводящие к галлюцинациям.

[2] Открытые форматы турниров подразумевают, что в них могут играть как мужчины, так и женщины, однако женщины могут играть в мужских турнирах, в то время как мужчины в женских — нет.

Этот раздел мы делаем вместе с проектом She is an expert — первой базой женщин-эксперток в России. Цель проекта — сделать видимыми в публичном пространстве мнения женщин, которые производят знание и готовы делиться опытом.

Ищите здесь эксперток для ваших событий.

Регистрируйтесь и становитесь экспертками.

