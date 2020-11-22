Харассмент: глобальная проблема или «глобальная манипуляция»?
В этой дискуссии FemFest будет обсуждать одну из самых острых тем сезона и спорить с теми, кто видит в проблеме харассмента только манипуляцию. Смотрите и слушайте сегодня
Вчера — в режиме онлайн — стартовал четвертый Moscow FemFest, который продлится все выходные. Фестиваль проходит при поддержке в том числе Европейского союза.
Кольта информационно поддерживает фестиваль, и вы сможете увидеть прямо у нас трансляции части дискуссий из его обильной программы. Практически всю программу с комментариями кураторов феста Лолы Тагаевой и Ирины Изотовой вы можете изучить вот здесь.
Следующая тема, которая давно стоит на повестке дня и мимо которой по понятным причинам не мог пройти «Фемфест», — это сексуальный харассмент. Позиция кураторов фестиваля по этому спорному пункту такая: да, злоупотребления со стороны борцов против харассмента есть, но это не отменяет серьезности и широкого распространения самой проблемы.
Одна из попыток ее урегулировать и решить — конвенция ООН против харассмента, принятая еще в прошлом году. О том, как она работает и что в целом делать с этим вопросом, поговорят на фестивале:
Настя Красильникова, журналистка, блогерка;
Амина Назаралиева, врач-сексолог, психотерапевт, соучредитель Mental Health Center;
Юлия Островская, юрист, программный директор АНО «Центр социально-трудовых прав»;
Кьяра Конди, основательница организации Led By HER и цифровой платформы FoundHERLab, поддерживающих женское предпринимательство.
Время трансляции: 13:30–15:00 по Москве.
Трансляция дискуссии окончена.
ВЫ МОЖЕТЕ ТАКЖЕ СЛЕДИТЬ ЗА БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ТРАНСЛЯЦИЕЙ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ.
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