Харассмент: глобальная проблема или «глобальная манипуляция»?

Вчера — в режиме онлайн — стартовал четвертый Moscow FemFest, который продлится все выходные. Фестиваль проходит при поддержке в том числе Европейского союза.

Кольта информационно поддерживает фестиваль, и вы сможете увидеть прямо у нас трансляции части дискуссий из его обильной программы. Практически всю программу с комментариями кураторов феста Лолы Тагаевой и Ирины Изотовой вы можете изучить вот здесь.

Следующая тема, которая давно стоит на повестке дня и мимо которой по понятным причинам не мог пройти «Фемфест», — это сексуальный харассмент. Позиция кураторов фестиваля по этому спорному пункту такая: да, злоупотребления со стороны борцов против харассмента есть, но это не отменяет серьезности и широкого распространения самой проблемы.

Одна из попыток ее урегулировать и решить — конвенция ООН против харассмента, принятая еще в прошлом году. О том, как она работает и что в целом делать с этим вопросом, поговорят на фестивале:

Настя Красильникова , журналистка, блогерка;

Амина Назаралиева , врач-сексолог, психотерапевт, соучредитель Mental Health Center;

Юлия Островская , юрист, программный директор АНО «Центр социально-трудовых прав»;

Кьяра Конди, основательница организации Led By HER и цифровой платформы FoundHERLab, поддерживающих женское предпринимательство.

Время трансляции: 13:30–15:00 по Москве.

Трансляция дискуссии окончена.

ВЫ МОЖЕТЕ ТАКЖЕ СЛЕДИТЬ ЗА БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ТРАНСЛЯЦИЕЙ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ.

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