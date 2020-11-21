Есть ли у политики пол?
О женском участии в политике — большая дискуссия на Moscow FemFest с участием действующих политиков-женщин. Смотрите ее трансляцию сегодня
Сегодня — в режиме онлайн — стартовал четвертый Moscow FemFest, который продлится все выходные. Фестиваль проходит при поддержке в том числе Европейского союза.
Кольта информационно поддерживает фестиваль, и вы сможете увидеть прямо у нас трансляции части дискуссий из его обильной программы. Практически всю программу с комментариями кураторов феста Лолы Тагаевой и Ирины Изотовой вы можете изучить вот здесь.
Вторая дискуссия с «Фемфеста», которую вы сможете посмотреть у нас сегодня, посвящена проблеме женского представительства в политике. До сих пор его никак нельзя было назвать существенным, но ситуация стала резко меняться в этом году. Два хороших примера — это первая женщина на посту вице-президента США Камала Харрис и женское трио во главе беларусских протестов.
Вопросы, о которых пойдет речь, — это не только представительство как таковое, но и сложности, возникающие у женщин на пути в политику и внутри политики. Организаторам удалось привлечь к разговору людей, которые могут рассказать об этом много и не понаслышке. Например, посла Швеции в России Малену Мард, экс-министра экономики Финляндии Катри Кулмуни и депутата Государственной думы Оксану Пушкину. Кроме того, в дискуссии примут участие Крисула Закаропулу, врач-гинеколог, член Европейского парламента, и Ирина Соломатина, основательница беларусского проекта «Гендерный маршрут», руководительница лаборатории гендерных исследований ECLAB.
Время трансляции: 13:30–15:00 по Москве.
Трансляция дискуссии окончена.
ВЫ МОЖЕТЕ ТАКЖЕ СЛЕДИТЬ ЗА БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ТРАНСЛЯЦИЕЙ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ:
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