Сегодня — в режиме онлайн — стартовал четвертый Moscow FemFest, который продлится все выходные. Фестиваль проходит при поддержке в том числе Европейского союза.

Кольта информационно поддерживает фестиваль, и вы сможете увидеть прямо у нас трансляции части дискуссий из его обильной программы. Практически всю программу с комментариями кураторов феста Лолы Тагаевой и Ирины Изотовой вы можете изучить вот здесь.

Первая дискуссия, которую вы можете увидеть на Кольте, носит название «Влияние пандемии COVID-19 на благополучие женщин в России и мире. Итоги-2020».

Мы много говорили и писали о том, как пандемия в целом на наших глазах меняет облик мира. Этот удар, как мы знаем, носит множественную природу. С одной стороны, он подрывает экономику, а значит, наносит ущерб ее наименее защищенным участникам. С другой, карантин и изоляция часто оказывают негативное воздействие на процессы внутри семей и пар.

Как с этим справляются женщины? Насколько они экономически и психологически пострадали от пандемии? Что делать с обострившимся домашним насилием в семьях? Как женщинам помочь себе и другим?

Все это обсудят на круглом столе, который проводит FemFest:

Анна Темкина , доктор философии, гендерный социолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета;

Алешка Симкич , словенский дипломат, заместитель главы представительства ЕС в России;

Ирина Гайда , управляющий директор центра энергетики «Сколково», член экспертного совета Евразийского женского форума;

Марчелла Пирроне , президент WAVE (Women Against Violence Europe);

Марина Писклакова-Паркер, директор национального центра по предотвращению насилия «Анна».

Время трансляции: 12:00–13:30 по Москве.

Трансляция дискуссии окончена.

ВЫ МОЖЕТЕ ТАКЖЕ СЛЕДИТЬ ЗА БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ТРАНСЛЯЦИЕЙ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ:

21 ноября

22 ноября

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