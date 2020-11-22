Как совместить материнство и карьеру?
В самом деле — как? Трансляция дискуссии на Moscow FemFest
Вчера — в режиме онлайн — стартовал четвертый Moscow FemFest, который продлится все выходные. Фестиваль проходит при поддержке в том числе Европейского союза.
Кольта информационно поддерживает фестиваль, и вы сможете увидеть прямо у нас трансляции части дискуссий из его обильной программы. Практически всю программу с комментариями кураторов феста Лолы Тагаевой и Ирины Изотовой вы можете изучить вот здесь.
Последняя на «Фемфесте» дискуссия, которую мы транслируем на Кольте, посвящена теме, хорошо знакомой каждой работающей матери, особенно матерям маленьких детей. Работа и тем более карьера по-прежнему находятся в остром противоречии с материнством, которое, согласно традиционной модели, требует от женщин много времени и усилий. Часто материнство приводит женщин к еще большей экономической зависимости от их мужей. Это положение дел должно быть исправлено. Но как?
Это обсудят друг с другом и с публикой феста:
Лена Аверьянова, создательница медиапроекта по осознанному родительству «Нет, это нормально»;
Ксения Красильникова, автор книги «Не просто устала» про послеродовую депрессию и проекта о ментальном здоровье матерей #бережноксебе;
Евгения Надеждина, кандидат культурологии, доцент департамента социологии (Высшая школа экономики);
Эстель Дюфетель, карьерный коуч, основательница коучингового агентства BBOOSSTT.
Время трансляции: 18:00–19:30 по Москве.
Трансляция дискуссии окончена.
ВЫ МОЖЕТЕ ТАКЖЕ СЛЕДИТЬ ЗА БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ТРАНСЛЯЦИЕЙ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ.
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