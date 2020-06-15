«“Вне этого мира и вне времени”. Освобождение Освенцима»
Лекция профессора Университета имени Гете во Франкфурте Сибиллы Штайнбахер
20 мая в Международном Мемориале в рамках цикла «Поверх барьеров — Европа без границ», организованного при поддержке представительства ЕС в России, состоялась лекция известного немецкого историка, специалиста по Холокосту, автора нескольких книг об Освенциме, профессора Университета имени Гете во Франкфурте Сибиллы Штайнбахер. Лекция Штайнбахер посвящена одному из самых трагических эпизодов в истории нацистских концлагерей — так называемым маршам смерти, на которые были обречены узники Освенцима перед лицом приближающихся к Германии войск союзников.
Кольта публикует запись этой лекции.
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