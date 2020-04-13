«Опыт жизни в инклюзивных сообществах. Социальная терапия для людей с аутизмом в Швеции»
Лекция Матс-Олы Олссона, основателя органической фермы, на которой работают люди с ограниченными возможностями
35 лет назад Матс-Ола Олссон, некогда педагог вальдорфской школы, а сейчас генеральный секретарь Антропософского общества в Швеции, организовал небольшую ферму в городе Йерна, на которой имеют возможность работать люди с аутизмом. Вот в этом интервью Олссон рассказывает, как он пришел к этому решению и как, собственно, организована его инициатива.
А здесь вы можете посмотреть его лекцию, прочитанную 3 марта в музее современного искусства «Гараж» в рамках цикла мероприятий «Инклюзия как инструмент личного опыта», запущенного представительством ЕС в России совместно с «Гаражом» и в партнерстве с благотворительным фондом помощи людям с нарушениями развития «Жизненный путь».
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