Клаудия Пиералли. «Восприятие темы ГУЛАГа в Италии и Франции. Нарративы, свидетельства, культурные репрезентации»
Лекция филолога-слависта, профессора Флорентийского университета
В Международном Мемориале в рамках цикла «Поверх барьеров — Европа без границ», организованного при поддержке представительства ЕС в России, была записана на видео лекция профессора Флорентийского университета, филолога-слависта Клаудии Пиералли «Восприятие темы ГУЛАГа в Италии и Франции. Нарративы, свидетельства, культурные репрезентации». Пиералли анализирует, каким образом информация о советской репрессивной системе проникала на Запад, с какими идеологическими сложностями сталкивалась и почему эта тема до сих пор не закрыта.
Кольта публикует запись этой лекции. Интервью с Клаудией Пиералли вы можете почитать вот здесь.
Подписывайтесь на наши обновления
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Малоизвестные факты из жизни главного российского рок-идола в юбилейном тесте COLTA.RU
17:31«Хадн дадн» выступят на открытии платформы онлайн-концертов STAY
15:47Пермская опера запускает проект «Один на один»
14:19Московская консерватория открывает онлайн-фестиваль
13:22Клуб «16 тонн» призвал не сдавать билеты на перенесенные концерты
12:54Метрополитен-опера досрочно завершила сезонВсе новости