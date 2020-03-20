 
20 марта 2020Мосты
425

Клаудия Пиералли. «Восприятие темы ГУЛАГа в Италии и Франции. Нарративы, свидетельства, культурные репрезентации»

Лекция филолога-слависта, профессора Флорентийского университета

 
Detailed_picture© Международный Мемориал
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

В Международном Мемориале в рамках цикла «Поверх барьеров — Европа без границ», организованного при поддержке представительства ЕС в России, была записана на видео лекция профессора Флорентийского университета, филолога-слависта Клаудии Пиералли «Восприятие темы ГУЛАГа в Италии и Франции. Нарративы, свидетельства, культурные репрезентации». Пиералли анализирует, каким образом информация о советской репрессивной системе проникала на Запад, с какими идеологическими сложностями сталкивалась и почему эта тема до сих пор не закрыта.

Кольта публикует запись этой лекции. Интервью с Клаудией Пиералли вы можете почитать вот здесь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Ссылки по теме
ГУЛАГ как европейский опыт. Итальянский профессор Клаудиа Пиералли — о том, с каким трудом сталинские репрессии воспринимались в Европе