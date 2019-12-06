Ева Ковач. «Европейские места памяти о геноциде»

В рамках цикла «Поверх барьеров — Европа без границ», который организовал Международный Мемориал при поддержке представительства ЕС в России, прошла лекция историка Евы Ковач, директора исследовательских программ Института исследования Холокоста имени Симона Визенталя в Вене, которая занимается проблемой и характеристиками геноцида на широком материале ХХ века, но с акцентом на Холокосте.

В частности, Ковач — основатель аудиовизуального архива «Голоса двадцатого столетия». Кольта публикует запись лекции, а в ближайшее время у нас появится и подробное интервью с Евой Ковач.









Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU