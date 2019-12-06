Ева Ковач. «Европейские места памяти о геноциде»
Что из трагедий ХХ века заслуживает имени геноцида? Лекция директора исследовательских программ Института исследования Холокоста имени Симона Визенталя в Вене
В рамках цикла «Поверх барьеров — Европа без границ», который организовал Международный Мемориал при поддержке представительства ЕС в России, прошла лекция историка Евы Ковач, директора исследовательских программ Института исследования Холокоста имени Симона Визенталя в Вене, которая занимается проблемой и характеристиками геноцида на широком материале ХХ века, но с акцентом на Холокосте.
В частности, Ковач — основатель аудиовизуального архива «Голоса двадцатого столетия». Кольта публикует запись лекции, а в ближайшее время у нас появится и подробное интервью с Евой Ковач.
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