11 марта в Международном Мемориале состоялась дискуссия на самую острую тему новейшей европейской повестки: «Куда идет Европа? Либеральная демократия в кризисе?». В разговоре приняли участие болгарский политолог Иван Крастев, директор Центра либеральной современности в Берлине Ральф Фюкс, шеф-редактор Gefter.ru Ирина Варская-Чечель и историк, руководитель просветительских и образовательных программ Международного Мемориала Ирина Щербакова.







Дискуссия прошла при поддержке представительства Европейского союза в России.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ