Куда идет Европа? Либеральная демократия в кризисе?
Европа распадается, Европа остается. Есть ли причины для паники? Дискуссия в Международном Мемориале при участии Ивана Крастева, Ральфа Фюкса, Ирины Варской-Чечель и Ирины Щербаковой
11 марта в Международном Мемориале состоялась дискуссия на самую острую тему новейшей европейской повестки: «Куда идет Европа? Либеральная демократия в кризисе?». В разговоре приняли участие болгарский политолог Иван Крастев, директор Центра либеральной современности в Берлине Ральф Фюкс, шеф-редактор Gefter.ru Ирина Варская-Чечель и историк, руководитель просветительских и образовательных программ Международного Мемориала Ирина Щербакова.
Дискуссия прошла при поддержке представительства Европейского союза в России.
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