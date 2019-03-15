 
15 марта 2019Мосты
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Куда идет Европа? Либеральная демократия в кризисе?

Европа распадается, Европа остается. Есть ли причины для паники? Дискуссия в Международном Мемориале при участии Ивана Крастева, Ральфа Фюкса, Ирины Варской-Чечель и Ирины Щербаковой

 
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11 марта в Международном Мемориале состоялась дискуссия на самую острую тему новейшей европейской повестки: «Куда идет Европа? Либеральная демократия в кризисе?». В разговоре приняли участие болгарский политолог Иван Крастев, директор Центра либеральной современности в Берлине Ральф Фюкс, шеф-редактор Gefter.ru Ирина Варская-Чечель и историк, руководитель просветительских и образовательных программ Международного Мемориала Ирина Щербакова.



Дискуссия прошла при поддержке представительства Европейского союза в России.


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