Примите участие в конкурсе «300 слов о том, как меняется климат»

Международный фестиваль «зеленого» документального кино ECOCUP, организованный при поддержке представительства ЕС в России, Фонда имени Генриха Бёлля и посольства США в России, а также литературная мастерская Litband при поддержке Movieband объявляют конкурс. Его смысл: с помощью рассказов, эссе, дневников, очерков, пьес, в общем, любых литературных жанров вы должны рассказать, что происходит с климатом, как он меняется — причем в вашей жизни.





Идея конкурса родилась из материала The Guardian, где литераторы разных стран (например, поэтесса из Исландии Ака Нивиана и ее коллега с Маршалловых Островов Кэти Джетнил-Киджинер) в стихах рассказывают о том, как исчезает знакомая им природа. Вот тут можно увидеть, как литературу о climate change читают Джеймс Франко, Джереми Айронс, Майкл Шин и Келли Макдональд.

В России климат меняется не менее драматическим образом: ледники тают, больше ураганов, штормов, наводнений, смещаются времена года. Конечно, об этом есть исследования, цифры, но нам интересно, как эти процессы влияют на жизнь людей.

Вы чувствуете, как все вокруг изменилось? Может быть, там, где раньше можно было купаться, у вас мелководье? Может, вам пришлось поменять гардероб? Утеплить дом? Или картошку можно сажать уже в апреле?

Организаторы конкурса предлагают вам написать об этом 300 слов — но непременно используя литературные формы.

Жюри отберет три лучших текста. А мастерская Movieband снимет три видео, где авторы (или хорошие артисты) прочтут произведения победителей.

Ролики будут показаны 27 ноября на открытии фестиваля ECOCUP. Тексты и видео будут опубликованы на COLTA.RU с пояснениями ученых. Кроме того, ролики поедут в Польшу на международные переговоры по климату (COP27), где их смогут увидеть делегаты из других стран мира.

Присылайте ваши «300 слов о том, как меняется климат» до 10 ноября на адрес festival@ecocup.ru с пометкой «Климат».

Итоги конкурса будут подведены 15 ноября.

Вы можете публиковать то, что вы прислали, еще до оглашения результатов в соцсетях с тегами #климат #конкурс #ecocup.

Удачи!