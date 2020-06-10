Подкасты о «зеленом» кино. Эпизод 5: европейские фестивали «зеленого» документального кино

Как вы помните, в этом году фестиваль «зеленого» кино и дискуссий Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходил впервые в онлайн-формате на Кольте.

В программе феста были не только фильмы, серьезные разговоры и немного легкомысленные мастер-классы, но и подкасты его создателей. Все выпуски вы можете услышать вот здесь.

Последний подкаст в этой серии записала программный директор феста Анастасия Лаукканен. Он посвящен коллегам и соратникам — фестивалям «зеленого» кино и «зеленого» всего в мире и особенно в Европе.

Анастасия рассказывает, в частности, о международной сети экофестивалей Green Film Network и задает простые вопросы: зачем ездить на такие фесты и как это может вдохновить на великие дела? Как на них попадать, почему нужно всегда искать фестивальный бар и что смотреть в расписании? Одним словом — больше веселых историй о фестивалях в Италии, Испании, Сербии, Португалии и Хорватии и об их организаторах.

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU