Подкасты о «зеленом» кино. Эпизод 5: европейские фестивали «зеленого» документального кино
Есть ли у Ecocup соперники и соратники? И на что вам стоит попасть, когда вы окажетесь в освобожденной от карантина Европе?
Как вы помните, в этом году фестиваль «зеленого» кино и дискуссий Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходил впервые в онлайн-формате на Кольте.
В программе феста были не только фильмы, серьезные разговоры и немного легкомысленные мастер-классы, но и подкасты его создателей. Все выпуски вы можете услышать вот здесь.
Последний подкаст в этой серии записала программный директор феста Анастасия Лаукканен. Он посвящен коллегам и соратникам — фестивалям «зеленого» кино и «зеленого» всего в мире и особенно в Европе.
Анастасия рассказывает, в частности, о международной сети экофестивалей Green Film Network и задает простые вопросы: зачем ездить на такие фесты и как это может вдохновить на великие дела? Как на них попадать, почему нужно всегда искать фестивальный бар и что смотреть в расписании? Одним словом — больше веселых историй о фестивалях в Италии, Испании, Сербии, Португалии и Хорватии и об их организаторах.
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