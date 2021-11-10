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Что смотреть на фестивале «Бок о бок»

Док о художнике Дэвиде Войнаровиче, «Назови меня своим именем» в Советской армии, история квир-комиксов и другие интересные находки

текст: Ксения Реутова
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  • В этом году международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» полностью перенес свои показы в виртуальное пространство. Посмотреть отобранные в программу фильмы можно в онлайн-кинотеатре из любой точки России. Фестиваль продлится с 11 по 25 ноября. Его основные темы — бодипозитив, арт-активизм и эмиграция ЛГБТ-людей. Ксения Реутова составила свой гид по программе.

    Bigmat_detailed_picture© «Бок о бок»
    «Жар-птица»Режиссер Питер Ребане

    СССР, конец 1970-х. На эстонской военной базе служит рядовой Сергей Серебренников (Том Прайор). У начальства он на хорошем счету, но оставаться в Вооруженных силах после дембеля ему не хочется: мечта Сергея — театральный вуз и актерская карьера. На героя заглядывается местная девушка Луиза (Диана Пожарская), однако Сергей воспринимает ее как сестру. Зато когда на базу прибывает опытный летчик Роман Матвеев (Олег Загородний), рядовой влюбляется в него с первого взгляда. Учитывая время и место действия, нетрудно догадаться, что хеппи-энда в этом сюжете не будет.

    Русскоязычному зрителю при просмотре фильма придется продираться через множество условностей. Персонажи говорят на английском с сильным акцентом (картина является совместным производством Эстонии и Великобритании), тостуют стереотипным «Na zdorovie!» и едут отдыхать на дикий сочинский пляж, роль которого в кадре исполняет Мальта. Но даже многочисленные авторские небрежности не могут затуманить саму историю, в которой есть какая-то щемящая, неподдельная трогательность. В основе сценария — автобиографическая книга советского актера Сергея Фетисова «Роман о Романе». В ней он описал собственную армейскую влюбленность. Эстонский режиссер Питер Ребане ориентируется не столько на этот текст, сколько на современные экранизации похожей литературы: «Жар-птица» — это почти «Назови меня своим именем», только с военной формой, балтийскими пейзажами и агентом KGB в роли главного злодея.

    © «Бок о бок»

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