Что смотреть на Ночи кино

28 августа «Москино» провожает лето синефильской программой: фестивальные картины из Берлина и Канн и советская классика. Показы пройдут на 120 площадках. Вход традиционно бесплатный — по регистрации.

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«Цирк»«Москино Космос», 14:00

Пропагандистская комедия Григория Александрова по полностью переписанному сценарию Ильи Ильфа и Евгения Петрова в этом году отмечает свое 85-летие. Фильм и по сей день смотрится крайне забавно и любопытно (зрелищная театральная постановка Максима Диденко по его мотивам — наглядное тому доказательство). Александров в юности сам работал цирковым акробатом, так что атмосфера арены и смертельных номеров была известна ему не понаслышке. Своеобразное пособие по толерантности и политкорректности (немецкий антрепренер-расист шантажом добивается послушания от цирковой артистки-американки, потому что у нее есть чернокожий ребенок, но благородные советские люди приходят ей на помощь), фильм занимает почетное место рядом с «Максимкой», историей юнги-негритенка, которая выйдет на экраны почти два десятилетия спустя. И, конечно, нельзя обойти вниманием песни Любови Орловой — задорно спетые строчки «Мэри едет в небеса, / Мэри верит в чудеса» звучат довольно двусмысленно накануне Большой чистки 1937 года.

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