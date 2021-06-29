Победители Visions du Réel — 2021

Наталья Серебрякова рассказывает о фильмах — победителях прошедшего в апреле в Швейцарии кинофестиваля документального кино; в течение года они непременно появятся и в программе российских фестивалей дока.
Ахмет Купур 20 лет назад уехал из своей маленькой бедной деревни на юго-востоке Турции и обосновался в Париже. Дома остались родители и младшие брат и сестра, Махмут и Зейнеп. Получив известие от Зейнеп, которая отказалась от помолвки, чтобы сосредоточиться на учебе, режиссер возвращается на родину. Там он узнает, что и у Махмута не все в порядке — он тоже хочет расторгнуть помолвку. Родители недовольны, особенно отец, ограниченный самодур, оправдывающий свой деспотизм ссылками на традиционные обычаи. Впрочем, мать не лучше — в какой-то момент именно она грозит дочери убийством. Войну поколений и фиксирует камера старшего брата, на которого тут никто особо и не обращает внимания. Однако в истории Махмута и Зейнеп намечается светлый финал. И, возможно, причиной стало именно кинематографическое вторжение старшего брата.
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При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.