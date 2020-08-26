Что смотреть на «Ночи кино» в Москве

В лайнапе «Москино», приуроченном к самой синефильской ночи лета, — фестивальные хиты в программе Антона Долина и «Искусства кино», урбанистический док Жана Виго и Марселя Карне, а также уникальный монтажный фильм о буднях военной Москвы. Показы пройдут 29 августа на более чем 150 площадках. Традиционно все бесплатно — по регистрации. Расписание сеансов и регистрация на показы — здесь.

© «Москино»

«Москва 1941–1945. Хроники будней»«Москино Космос», 16:00

Открывающая программу «Ночи кино» монтажная картина состоит из отрывков архивной кинохроники, отобранных киноведом Алисой Насртдиновой и склеенных в единое целое режиссером Маргаритой Захаровой. Четыре военных года показаны как смена сезонов — лето, осень, зима, весна и снова лето. К середине недлинного фильма жизнь города начинает напоминать просыпающуюся от спячки сказочную героиню — несмотря на разбомбленные здания, противотанковые ежи и мешки с песком на улицах, санки с дровами и ночующих в метро москвичей, видно, что люди устали от тревог и страхов, истосковались по привычному течению жизни. Это заметно в улыбках прохожих, разглядывающих карикатуры на улице, в азарте хоккеисток на Патриарших прудах, в лицах, склонившихся над книжными развалами, даже в часах работы ресторана «Астория». Ну и помимо замечательного портрета города и его жителей в тяжелое время фильм дает уникальный шанс увидеть двухэтажный троллейбус и стадо коров, бредущих вниз по Тверской. Показ будет сопровождаться музыкой Жени Горбунова («ГШ», «Интурист») и Феликса Микенского («БРОМ», Drojji), частично электронной, частично живой, с фрагментами бодрых речей из советских киножурналов и пасхальных песнопений.





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