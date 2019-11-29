 
29 ноября 2019Кино
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Гид по фестивалю «Звезда. Панорама»

Что покажут в программе тайных киношедевров 2019 года

текст: Наталья Серебрякова
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  • С 29 ноября по 14 декабря в московском кинотеатре «Звезда» пройдет фестиваль «Звезда. Панорама». Его программа составлена из самых странных, недооцененных, но впечатляющих фильмов из побочных программ европейских фестивалей.

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    «Не подумай, что я кричу»Режиссер Франк Бовэ

    Монтажный фильм французского режиссера Франка Бовэ — одна из наиболее смелых экспериментальных работ в программе фестиваля. Бовэ собрал редкие, синефильские фильмы, которых никто не видел, и смонтировал из них (в среднем кадр длится две-три секунды) 70-минутное полотно, наложив сверху свой автобиографический рассказ — о том, как он жил в деревне под Страсбургом, маялся одиночеством после разрыва со своим любовником и смотрел кино. Филигранно отобранный found footage эмоционально подкрепляет или усиливает закадровый текст; каждый, кто когда-нибудь сохранял скриншоты полюбившегося фильма, знаком с логикой монтажа Бовэ, призванной, в первую очередь, передать настроение.

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