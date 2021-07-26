Греза как метод

Летняя веранда кафе-мороженого «Метелица» на проспекте Калинина. Москва. 1977 © Павел Сухарев

Радикальная греза

В марте в музее «Гараж» открылась выставка «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена» (кураторы: Ярослав Воловод, Екатерина Лазарева и Екатерина Савченко), на которой мы, медиаактивистское объединение «Кафе-мороженое», и рабочая группа представили проект «Радикальные грезы».

В рабочую группу «Радикальных грез» мы пригласили уставших от нестабильности и уязвимости художни_ц, кураторо_к и сотрудни_ц культурных институций разных городов России (Диму Безуглова, Илью Будрайтскиса, Ангелину Бурлюк, Илону Войтковскую, Марию Дмитриеву, Дину Жук, Лену Ищенко и Колю Спесивцева), чтобы вместе подумать над тем, что нас волнует в устройстве системы современного российского искусства. На протяжении восьми встреч рабочая группа выявляла и анализировала системные проблемы и пыталась вообразить более справедливое, устойчивое и чувствительное к различиям будущее. Результатом стали восемь плакатов в двух частях: Карта недовольств и Система грез — они представлены на выставке в «Гараже». Однако лаконичная форма плаката не смогла вместить львиную долю открытий, удачных замечаний, разногласий, точных метафор и формулировок. В этой публикации мы решили сделать двойной ход: поделиться самими плакатами в виде зина и опубликовать фрагменты рассуждений, которые за ними стоят.

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