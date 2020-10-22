Во-первых, это искусство

Мария Сол © Анна Железова

Арка на проспекте ЛенинаИстория резиденции фестиваля Artemoff-2020

Реально существующий город Урюпинск находится в Волгоградской области. Его население на данный момент составляет 36 тысяч жителей. И миф о глухой провинции, который живет в коллективном представлении из-за распространенного в XX веке анекдота, все больше разнится с тем, что происходит в городе на самом деле.

В последние годы в Урюпинске возникло сразу несколько «третьих мест» и общественных пространств, где самые разные аудитории жителей проводят время или обсуждают собственные проекты, активно себя проявляет движение, казалось бы, исчерпавшей себя системы территориального общественного самоуправления, которое на постоянной основе освоило практику грантов, а также с помощью проектов местных жителей реализуются принципы глокализации в виде городских фестивалей и событий, продвигающих самобытную культуру этой конкретной территории через новый взгляд и новые смыслы.

Одним из таких примеров стал фестиваль городской культуры Artemoff, автором идеи которого стала Валерия Мелованова, представительница местного землячества. Уехав в столицу, она продолжила развивать культуру города на расстоянии вместе с московскими кураторками Ариной Орловой и Аллой Тращеевой. Фестиваль готовит программу для разных аудиторий города и своей главной миссией называет «культуру соучастия и сотворчества», нагляднее всего реализуя ее в формате арт-резиденций, которые в 2020 году работали по направлениям «Уличное искусство», «Театр» и «Городской сторителлинг».

В серии материалов по итогам этих арт-резиденций мы расскажем, как через современные художественные практики и тандемы профессионалов и местных жителей можно по-новому пересобрать культурные и исторические смыслы территории, а также как кейс Урюпинска демонстрирует эффективность конвенционально негативных коннотаций, например, в своей топонимике, чтобы привлечь внимание к проблемам территории и уже существующим процессам, которые их решают. В первом материале речь пойдет о том, как строилась работа резиденции «Уличное искусство» фестиваля Artemoff 2020 года: о практике субъектности и трансформации укорененного образа места.

Готовая арка © Мария Сол

Куратор резиденции: Алла Тращеева

Приглашенный художник: Мария Сол

Объект: проездная арка, соединяющая дома № 113 и № 115 на проспекте Ленина в Урюпинске

Участники: Сергей Кузнецов и Дарья Горина (местные городские художники), Ангелина Юркина и Александр Головин (молодежное объединение «Пирожки с картошкой»), Максим Гусев (старший по дому № 115)

В чем проблема: арка является одним из самых грязных и маргинальных мест в городе, за которым среди местных жителей исторически закреплен образ места с дурной славой, где лучше не появляться в темное время

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