«Стена была страшнее своих фрагментов»

© Asterlight

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В совместную программу фестиваля Beat Film Festival и летнего кинотеатра Garage Screen «Переписывая реальность» входит фильм Кортни Стивенс и Пачо Велеса «Американский сектор» (США, 2020 год), построенный как роуд-трип: авторы путешествуют по современной Америке в поисках фрагментов Берлинской стены. Стена здесь — трофей и призрак границы двух миров, двух политических блоков, и она вот-вот будет восстановлена в другой конфигурации — например, на границе с Мексикой. Ее бетонные плиты рассеяны в самых необычных местах: у придорожного дайнера и в лобби отеля, в чистом поле и в Президентской библиотеке Джорджа Буша, в городке Эврика и в саду голливудской виллы. Арт-критик Дмитрий Пиликин, архитектор Юрий Аввакумов, кинокритик Егор Сенников и один из режиссеров «Американского сектора» Кортни Стивенс поделились с COLTA.RU своими впечатлениями о фильме и воспоминаниями о Берлинской стене.

Показ «Американского сектора» состоится 11 августа; после него в летнем кинотеатре Garage Screen пройдет Q&A с режиссерами фильма.



© Asterlight

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