 
5 августа 2020Искусство
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«Стена была страшнее своих фрагментов»

Дмитрий Пиликин, Юрий Аввакумов, Егор Сенников и Кортни Стивенс вспоминают Берлинскую стену перед премьерой фильма «Американский сектор»

текст: Юрий Аввакумов, Дмитрий Пиликин, Егор Сенников, Кортни Стивенс
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  • Bigmat_detailed_picture© Asterlight
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    В совместную программу фестиваля Beat Film Festival и летнего кинотеатра Garage Screen «Переписывая реальность» входит фильм Кортни Стивенс и Пачо Велеса «Американский сектор» (США, 2020 год), построенный как роуд-трип: авторы путешествуют по современной Америке в поисках фрагментов Берлинской стены. Стена здесь — трофей и призрак границы двух миров, двух политических блоков, и она вот-вот будет восстановлена в другой конфигурации — например, на границе с Мексикой. Ее бетонные плиты рассеяны в самых необычных местах: у придорожного дайнера и в лобби отеля, в чистом поле и в Президентской библиотеке Джорджа Буша, в городке Эврика и в саду голливудской виллы. Арт-критик Дмитрий Пиликин, архитектор Юрий Аввакумов, кинокритик Егор Сенников и один из режиссеров «Американского сектора» Кортни Стивенс поделились с COLTA.RU своими впечатлениями о фильме и воспоминаниями о Берлинской стене.

    Показ «Американского сектора» состоится 11 августа; после него в летнем кинотеатре Garage Screen пройдет Q&A с режиссерами фильма.


    © Asterlight

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