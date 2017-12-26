«Нуреев» войдет в репертуар Большого театра

© Дамир Юсупов / Большой театр

Балет «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова останется в репертуаре Большого театра после трех показов в июне 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Большого театра Владимира Урина.

Премьера «Нуреева» состоялась в Большом театре 9 декабря. За день до этого Владимир Урин объявил, что следующие показы балета состоятся в мае 2018 года.

Первоначально премьера была назначена на 12 июля, но 8 июля в Большом театре сообщили об ее отмене, а позже собирались перенести на следующий год. Окончательные даты премьерных представлений балета были объявлены в сентябре.

Над спектаклем о жизни Рудольфа Нуреева работали Кирилл Серебренников, выступивший в качестве режиссера, сценографа и автора либретто, а также композитор Илья Демуцкий и хореограф Юрий Посохов.

Кирилл Серебренников с 23 августа находится под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств, выделенных основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа». Суд не разрешил режиссеру лично присутствовать на репетициях «Нуреева».











