Отменена премьера балета «Нуреев» в Большом театре

Рудольф Нуреев © 1973, Allan Warren

Большой театр отменил назначенную на 11 июля мировую премьеру балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра, премьера перенесена на неопределенный срок.

Согласно информации на главной странице сайта Большого театра, по билетам, купленным на «Нуреева», с 11 по 14 июля можно будет попасть на балет «Дон Кихот», который будут показывать на Исторической сцене вместо него. На странице балетного репертуара театра спектакль «Нуреев» отсутствует.

Причина отмены премьеры не названа, подробности объявят в понедельник, 10 июля, на брифинге в Большом театре.

Премьера спектакля о жизни Рудольфа Нуреева должна была стать главным событием российского и, возможно, мирового балетного сезона, отмечает «Коммерсантъ».

Помимо Серебренникова, выступившего в качестве режиссера, сценографа и автора либретто, над «Нуреевым» работали композитор Илья Демуцкий и хореограф Юрий Посохов — те же, кто создал балет «Герой нашего времени», получивший в 2016 году «Золотую маску» как лучший спектакль сезона.

На YouTube была выложена и впоследствии удалена видеозапись разговора директора Большого театра Владимира Урина с сотрудниками театра о причинах отмены премьеры балета «Нуреев», сообшает «Эхо Москвы». По словам Урина, спектакль не готов, премьера переносится на следующий сезон, так как план на этот сезон уже полностью сформирован.



