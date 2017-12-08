Большой театр продолжит показы «Нуреева» в мае

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Сегодня, 8 декабря, генеральный директор Большого театра Владимир Урин объявил, что балет «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова после декабрьской премьеры будет также представлен в мае 2018 года.

«Это не единственные показы, планируются спектакли в мае месяце», — цитирует Урина «Интерфакс».

Над спектаклем о жизни Рудольфа Нуреева работали Кирилл Серебренников, выступивший в качестве режиссера, сценографа и автора либретто, а также композитор Илья Демуцкий и хореограф Юрий Посохов.

Премьера в Большом театре была назначена на 12 июля, но 8 июля в театре сообщили о ее отмене. 10 июля генеральный директор Большого театра Владимир Урин объявил, что «Нуреев» не готов, и поэтому премьера переносится на начало мая 2018 года.

В конце июля Урин сообщил, что в театре рассматривают вариант переноса премьеры на декабрь 2017 года, в сентября были объявлены даты премьерных представлений балета — 9 и 10 декабря.

Художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников с 23 августа находится под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств, выделенных основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

Суд не разрешил Серебренникову лично присутствовать на репетициях «Нуреева». Сегодня на пресс-брифинге в Москве один из исполнителей заглавной партии Владислав Лантратов сообщил, что режиссер тем не менее участвовал в репетиционном процессе, передает ТАСС.

«Каждый из участников спектакля переживал, мечтал, чтобы спектакль состоялся. Завтра спектакль начнет жить, для нас это огромное счастье. Серебренников контролировал ход репетиций, он не выходил из процесса. Мы знали, что он корректировал репетиции», — сказал Лантратов.











