Большой театр перенес «Нуреева» на май 2018 года

Премьера балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова состоится в Большом театре в мае 2018 года.

Премьера была запланирована на 11 июля, но 8 июля в театре сообщили, что она не состоится.

«Речь об отмене премьеры не идет, речь идет о переносе», — заявил сегодня, 10 июля, на пресс-брифинге генеральный директор Большого театра Владимир Урин, передает ТАСС.

Первоначально премьера балета «Нуреев» планировалась на сезон 2018/2019, рассказал Урин, но «произошел сбой» в репертуаре. В качестве причины он назвал «неготовность спектакля» к премьере, добавив, что никаких других причин нет.

По словам гендиректора Большого театра, рассматривались разные варианты и разные даты, когда театр сможет показать спектакль. «В итоге премьера пройдет 4–5 мая 2018 года», — сказал Урин.

Он отметил, что фигура главного героя балета Рудольфа Нуреева «неоднозначная, со сложной судьбой, рассказать о нем было достаточно непросто... я прекрасно понимал, что там будет соответствующая тема, которая вызовет неприятие целого ряда людей».

Также Урин подчеркнул, что перенос премьеры не связан с делом «Седьмой студии», в рамках расследования которого прошли обыски у Кирилла Серебренникова и в театре «Гоголь-центр», художественным руководителем которого он является.

«Спектакль не готов, никаких других обстоятельств не было. У меня спрашивают: "Вам кто-нибудь по этому поводу звонил? Да, звонил, министр [культуры]. Он сказал: "Мне задают вопросы, в двух словах скажите, что происходит"», — сообщил Урин, добавив, что этот звонок был единственным.

«Никакой другой истории не существует. Навряд ли мне поверят, но уже ваше дело. Я рассказал так, как происходило в театре», — заявил Урин.



