Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест

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Сегодня, 23 августа, Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 октбяря в отношении художественного руководителя театра «Гоголь-центр» режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, сообщает РБК. Защита просила отпустить режиссера под залог в размере вменяемого ему ущерба.

Согласно условиям домашнего ареста, без письменного разрешения следователя Серебренников сможет общаться только с родителями и адвокатом, а пользоваться телефоном и интернетом — только для вызова экстренных служб. Режиссеру могут разрешить ходить на работу в театр, для этого также потребуется письменное разрешение следственного органа.

«Я бы хотел, чтобы меня отпустили, потому что обвинения, которые мне предъявили, мне кажутся невероятными и невозможными. — цитирует выступление Серебренникова в суде журналистка Катерина Гордеева. — Я в данный момент нахожусь в процессе кинопроизводства, я снимаю фильм (о Викторе Цое — Ред.). У меня на выпуске спектакль в "Гоголь-центре". С мая месяца я приезжал по первому звонку следователя, на любой вопрос. Я сотрудничал со следствием, я отвечал на все вопросы и говорил правду, которая заключается в том, что проект "Платформа", конечно, был, все люди работали на нем самоотверженно и честно, я им горжусь. Моя работа художественного руководителя, заключающаяся в постановке спектаклей, была выполнена. Мы потратили деньги, но мы тратили их на постановки, на спектакли. Мы для страны, для Родины сделали большой и яркий проект, который известен во всем мире, который стал стартовой площадкой для многих молодых художников. Я прошу меня отпустить, я кино снимаю».

Также Серебренников сказал, что «не давал никаких показаний на других сотрудников "Седьмой студии", так как мне ничего неизвестно о каких-либо злоупотреблениях с их стороны», передает «Интерфакс».

Поручителями Серебренникова стали 33 деятеля культуры, их список приводит «Медуза»: гендиректор Большого театра Владимир Урин, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова президент Фонда Солженицына Наталья Солженицына, глава ИД «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, писательница Людмила Улицкая, певец Филипп Киркоров, тележурналисты Андрей Малахов, Иван Ургант, Ксения Собчак, Николай Сванидзе и Леонид Парфенов, режиссеры Авдотья Смирнова, Лев Додин, Андрей Смирнов, Федор Бондарчук, Алексей Попогребский, Алексей Герман, Константин Райкин, Алексей Мизгирев, актеры Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Валерий Гаркалин, Семен Слепаков, Сергей Светлаков, Максим Матвеев, Виктория Исакова, Ксения Раппопорт, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Игорь Верник, Максим Виторган и Константин Хабенский.

У здания Басманного суда собрались сотни людей, пришедших поддержать Серебренникова, обращение с требованием прекратить его уголовное преследование на сайте Change.org с 22 августа собрало почти 15 тысяч подписей.

23 мая у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски по делу о хищении бюджетных средств в созданной им «Седьмой студии». По делу «Седьмой студии» проходят ее бывшие руководящие сотрудники — генеральный директор Юрий Итин, генеральный продюсер Алексей Малобродский и главный бухгалтер Нина Масляева. 10 августа в Мосгорсуде зачитали ее показания, связывающие Серебренникова с хищением.

22 августа Серебренников был задержан сотрудниками Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СК), ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, режиссер организовал хищение не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Свою вину Серебренников не признал.

P.S. Адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил, что защита обжалует сегодняшнее решение о домашнем аресте в отведенный законом трехдневный срок, сообщает «Интерфакс».



