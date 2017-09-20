По делу о поджоге задержан лидер «Христианского государства»

Александр Калинин © rupolit.net

Лидер организации «Христианское государство – Святая Русь» Александр Калинин и еще два человека задержаны в связи с поджогом автомобилей у офиса адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в полиции. В организации преступления подозревается уроженец Приднестровья, процессуальный статус Калинина пока не определен.

Вскоре эту информацию прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк:

«В рамках расследования уголовного дела, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Центра по противодействию экстремизму совместно с Управлением уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве установлены трое лиц, подозреваемых в совершении данного преступления», — рассказала она, уточнив, что одного из подозреваемых задержали в Москве, двух других — в Липецкой области.

11 сентября в Москве неизвестные сожгли автомобиль адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы Алексея Учителя. На месте происшествия были обнаружены листовки с надписью «За Матильду гореть».

Следственное управление УВД по Центральному округу Москвы по факту поджога возбудило дело по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Премьера исторической драмы Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской назначена на 25 октября. С прошлой осени депутат Госдумы Наталья Поклонская пытается запретить фильм. Он обращалась в прокуратуру с требованием проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание «Матильды», а также проверить картину Учителя на предмет оскорбления чувств верующих.

В январе 2017 года организация «Христианское государство — Святая Русь» (ХГСР) разослала кинотеатрам более тысячи писем, в которых потребовала отказаться от проката фильма под угрозой «русского майдана».

В начале августа «Матильда» получила прокатное удостоверение. В конце августа в Петербурге здание, где располагается студия Учителя, забросали бутылками с зажигательной смесью, 4 сентября был подожжен вход в екатеринбургский кинотеатр «Космос».

После инцидента в Екатеринбурге в ХГСР заявили о своей непричастности к поджогу, отметив при этом, что «доведенные до отчаяния люди, могут прибегнуть к крайне незаконным действиям, если в отношении антироссийской провокации, каковой является фильм "Матильда", не будет принято никаких мер».

P.S. Наталья Поклонская заявила РБК, что Александра Калинина задержали по ее запросу.

Также она призвала признать фильм «Матильда» экстремистским материалом, «который собственно и приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц».

«Абсолютно правовая ситуация с фильмом Матильда кем-то используется в целях, не имеющих никакого отношения к защите нашей истории и веры. Проявление экстремизма в данном вопросе — это часть определенного плана, направленного на дестабилизацию общества, разобщение людей, дискредитацию православных верующих», — сказала Поклонская.

P.P.S. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, задержанные дают признательные показания.

«Установлена их причастность к поджогу двух автомашин возле офиса компании, оказывающей юридическую помощь режиссеру фильма "Матильда" Алексею Учителю. Кроме того, задержанные совершили звонок о "минировании" торгового центра "Черемушки" во Владивостоке, — сообщил источник. — По местам жительства задержанных проведены обыски, в ходе которых изъята экстремистская литература, листовки "За Матильду гореть", емкости с горючей смесью. Правоохранительными органами осуществляется работа по пресечению любых экстремистских проявлений, независимо от того, под какими лозунгами они осуществляются».



